«Росагролизинг» заказал проект строительства судов для экспорта зерна

Собраны заявки на строительство 61 судна flickr.com

«Росагролизинг» заказал в производство проект строительства судов-балкеров для экспорта зерна. Спуск на воду головных кораблей планируется в течение двух-трех лет, сообщил гендиректор компании Павел Косов в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным



«Сейчас "Росагролизинг" заказал в производство проект по строительству 40- и 60-тысячетонников по водоизмещению. Это крупнейшие суда, балкеры океанического типа, — уточнил Косов. — Мы рассчитываем, что примерно через полгода будут готовы два проекта, соответственно, на 40 тыс. т и 60 тыс. т водоизмещения. И в течение ближайших двух-трех лет головные корабли будут спущены на воду. А после этого запустится серия».



По словам Косова, «Росагролизинг» начал заниматься этой тематикой недавно. «Она, безусловно, очень важна с учетом того, что большая часть экспорта российского зерна осуществляется через морские каналы», — отметил он. В частности, заявки на такого рода суда компания собирала совместно с Минсельхозом, спрос «очень большой» - 61 судно. Сейчас «Росагролизинг» и Минсельхоз активно разрабатывают механизмы дальнейшего финансирования и строительства, а также эксплуатации такого рода судов, добавил Косов.



Мишустин напомнил, что президент Владимир Путин ставил задачу существенного увеличения производства не только сельхозтехники и оборудования для пищевой промышленности, но и судов, которые крайне необходимы для логистических развязок.



В конце декабря «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) сообщала, что планирует заказать 19 морских сухогрузов для вывоза зерна в дружественные страны. Как говорил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, на реализацию проекта потребуется минимум 38 млрд руб. Новый флот может появиться в России не раньше 2026 года.



В ОЗК «Агроинвестору» уточняли, что в активах компании пока нет балкеров-зерновозов, для экспортных поставок компания их фрахтует. «Однако в условиях сложившейся внешнеполитической обстановки ряд международных компаний отказываются фрахтовать наши грузы и заходить в российские порты, чтобы не попасть под вторичные санкции. А если и соглашаются, то это значительно поднимает стоимость отправки зерна», — отмечали в компании. В связи с этим вопрос создания экспортного флота — один из ключевых векторов развития российской товаропроводящей экспортной инфраструктуры, добавили там.



В июле прошлого года «Интерфакс» сообщал, что «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) ведет переговоры с российскими производителями, заинтересованными в строительстве флота для поставки продовольствия за рубеж.



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