Экспортные цены на российскую пшеницу выросли впервые с ноября

Темпы экспорта зерна из России опережают показатели рекордного сезона-2021/22 flickr.com

Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в марте-апреле впервые с начала ноября 2022 года прекратили падение и даже немного выросли — до $275 за тонну FOB (+$2,5 к предыдущей неделе), говорится в материалах аналитического центра «Русагротранса», на которые ссылается поле.pф. Биржевые котировки пшеницы укреплялись на фоне усиления неопределенности относительно поставок по Черному морю в связи с планируемым уходом иностранных компаний из России. Ранее компании Cargill и Viterra уведомили Минсельхоз, что прекратят экспорт российского зерна с нового сезона.



При этом цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах снизились на 600 руб. до 13,3-13,5 тыс. руб. за тонну без НДС, на малой воде — на 250 руб. до 12,1 тыс. руб. за тонну без НДС. Год назад а это время на обоих базисах цены достигали 20 тыс. руб. за тонну. Внутренний рынок продолжал снижаться под давлением высоких запасов. Цены на пшеницу 4-го класса EXW элеватор варьировались в диапазоне от 8,5 тыс. руб. до 10,5 тыс. руб. в зависимости от региона, что на 200-900 руб. ниже, чем неделей ранее.



Тем не менее, аналитики «Русагротранса» повысили оценку экспорта пшеницы из России в марте до рекордных с начала сезона 4,8 млн т с учетом поставок в страны ЕАЭС. Это месячный максимум с октября 2022 года, когда было вывезено 4,79 млн т пшеницы. В целом экспорт зерна по итогам марта «Русагротранс» оценивает на уровне 6,05 млн т — это рекорд с сентября 2020 года, когда на экспорт было отправлено 6,13 млн т. В апреле на внешние рынки, по прогнозу аналитиков, может быть поставлено 4,49 млн т пшеницы.



Темпы экспорта зерна из России опережают показатели рекордного сезона-2021/22, а экспортная квота в 25,5 млн т, оценочно, обеспечена контрактами со стороны стран-импортеров уже более, чем на 60%, подсчитал «Русагротранс». Аналитики оценивают, что потенциал вывоза зерна в сезоне-2022/23 превышает 57 млн т (60 млн т с учетом муки и зернобобовых), что станет рекордом с сезона-2017/18, когда было отгружено 54,2 млн т зерна. В том числе объем поставок пшеницы также может стать самым большим с сезона-2017/18, когда было экспортировано 42 млн т, и достигнуть 46,8 млн т. Ранее аналитики центра прогнозировали, что по итогам сезона экспорт зерна составит 56,6 млн т, в том числе 46 млн т пшеницы.



По состоянию на конец марта, крупнейшими с начала сезона покупателями российской пшеницы стали Египет (6,5 млн т), Турция (6,4 млн т), Казахстан (2,4 млн т), Саудовская Аравия (2 млн т) и Иран (1,9 млн т). Впервые за последние годы к топ-5 приблизился Алжир, куда с начала сезона было поставлено 1,6 млн т российской пшеницы.



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