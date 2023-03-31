ADM изучает варианты выхода из российского бизнеса

ADM хочет пересмотреть участие в 50%-ной доле в совместном предприятии с российской компанией «Астон» ADM

Американский агротрейдер Archer Daniels Midland (ADM) изучает варианты прекращения операций в России, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. По данным агентства, компания хочет пересмотреть участие в 50%-ной доле в совместном предприятии с российской компанией «Астон». Оно было запущено в 2018 году и занимается переработкой кукурузы для производства подсластителей и крахмалов для пищевой промышленности и выпуска напитков.



Источники Bloomberg считают, что планы ADM могут быть связаны с уходом с рынка двух крупнейших экспортеров российского зерна — Cargill и Viterra, заявивших о прекращении экспорта с июля текущего года. «Ситуация в России остается нестабильной, и мы продолжим постоянно отслеживать и оценивать нашу ограниченную деятельность там», — сказала Bloomberg пресс-секретарь ADM. Она добавила, что компания продолжит соблюдать все санкции, законы и постановления США. В марте прошлого года ADM заявляла, что сокращает операции в России, которые не связаны с производством и транспортировкой основных продовольственных товаров и ингредиентов.



На этой неделе Cargill и Viterra заявили, что с нового сезона (начнется 1 июля) прекратят экспортировать российское зерно, об этом они уведомили Минсельхоз. «Продолжая следить за ситуацией в течение последнего года, Viterra пришла к выводу, что ее деятельность в России больше не соответствует долгосрочному направлению деятельности компании, — говорится в сообщении на ее сайте. — Мы оцениваем варианты передачи нашего бизнеса и активов в России новым владельцам». Управляющий директор «Витерра Рус» Николай Демьянов уточнил РБК, что менеджмент планирует продолжить деятельность по экспорту зерна в качестве нового независимого российского экспортера для поддержания конкурентоспособности российского зерна на мировом рынке и создания максимально выгодных условий для отечественных производителей.



Уход Cargill и Viterra с рынка не повлияет на показатели экспорта российского зерна, все перевалочные мощности будут сохранены и продолжат работать в обычном режиме, заверяет Минсельхоз.



В Telegram-канале аналитического центра «ПроЗерно» сообщается, что на фоне заявлений крупных зарубежных трейдеров о прекращении экспорта зерна из России, пшеница начала и продолжает дорожать. До прояснения намерений трейдеров ее цена, скорее всего, будет меняться без единой тенденции. «Можно считать, что в экспортном сегменте зернового рынка начался шторм из-за информации о завершении с нового сезона своих экспортных программ в России», — отмечает «ПроЗерно». Аналитики компании отметили, что биржевые котировки очень быстро отреагировали ростом на эти сведения — даже несмотря на то, что ясность есть только в отношении Cargill и Viterra.



На бирже в Чикаго в среду ближайший фьючерс пшеницы SRW вырос до $258,95 за тонну (+$1,9). В Париже на бирже МАTIF фьючерс пшеницы вырос до 266,25 евро за тонну (+2,75 евро). Есть повышение цен и на наличном рынке: так, американская пшеница SRW подорожала с пятницы на $8 до $298 за тонну FOB, французская — до $296 за тонну (+$12), российская -до $282 за тонну (+$7).



Эксперты «ПроЗерно» отметили, что такие сдвиги в рядах крупных экспортеров не могут проходить незаметно, при этом, по мнению аналитиков, на эти активы вскоре найдутся покупатели. «Зерновой рынок вовсе не монополизирован, в России работают очень много компаний, которые специализируются на экспорте зерна», — считают они.



Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина сказала «Агроинвестору», что, по ее мнению, уход с рынка этих компаний никак не скажется на объемах экспорта российского зерна. «Спрос на российское зерно есть, крупные российские экспортеры спокойно могут вывозить те объемы, которые отгружали зарубежные игроки. Я почти уверена в том, что мощности этих компаний будут куплены другими экспортерами», — добавила она, уточнив, что игроки, которые заявили об уходе, входят в топ-10 крупнейших российских экспортеров по итогам 2022 года.



По словам Тюриной, если эти компании в будущем захотят вернуться на российский рынок, все будет зависеть от ситуации с приобретением принадлежащих им элеваторных мощностей. «Если они будут проданы другим российским экспортерам, то возврат будет сложным, потому что придется вывозить зерно через мощности других компаний», — объяснила Тюрина.



Она также рассказала, что в марте Россия перевыполнила планы по экспорту пшеницы. Так, ожидалось, что вывоз составит 4,5 млн т, а он достиг 5,1 млн т. «Это связано с устойчивым спросом со стороны стран, которые перешли в категорию наших постоянных импортеров в текущем сезоне. К ним относятся Алжир, Судан, Пакистан, Кения и другие. По словам Тюриной, отгрузки растут через все порты, в том числе активно увеличиваются отгрузки по малой воде.



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