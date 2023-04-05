Внутренние цены на пшеницу упали до уровня 2019 года

Падение цен происходит из-за высокого предложения пшеницы и низкого спроса на нее со стороны экспортеров Pixabay

Тонна российской пшеницы 3-го класса к 29 марта подешевела до 11550 руб. В последний раз такой низкий уровень был зафиксирован 27 ноября 2019 года. Падение цен происходит из-за высокого предложения пшеницы и низкого спроса на нее со стороны экспортеров, сообщает аналитический центр «СовЭкон». Аналитики отмечают, что предложение сохраняется на высоком для второй половины сезона уровне на фоне рекордных для этого времени запасов. По подсчетам Росстата, на 1 марта они составляли 17,4 млн т, что на 82% выше среднего показателя за пять лет.



«В то же время спрос на пшеницу снижается на фоне относительно низкой активности экспортеров. Объем текущих продаж пшеницы на Национальной товарной бирже на 3 апреля оценивается в 2,1 млн т против 2,5 млн т неделей ранее», — сравнивает «СовЭкон». Снижение спроса экспортеров вызвано падением экспортных цен. Так, по данным центра, в среднем тонна российской пшеницы на 22 марта стоила $279 (FOB), и это самый низкий показатель с августа 2021 года. Вероятно, часть экспортеров взяла паузу, опасаясь увидеть еще более низкие цены в краткосрочной перспективе, допускают аналитики.



В ближайшее время цены на российскую пшеницу останутся под давлением на фоне высокого предложения, считает «СовЭкон». Однако в перспективе поддержку рынку может оказывать оживление спроса со стороны трейдеров на фоне высокой рентабельности экспортных операций и роста мировых цен. Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) перспектив роста внутренних цен пока также не видит, говорит гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. «А снижение может продолжиться», — добавляет он. На цены, продолжает эксперт, будет влиять размер экспортной пошлины, которая пока остается на высоком уровне (с 5 по 11 апреля она составляет 5179,4 руб. за тонну) и рекордно высокие переходящие запасы.



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут также считает, что подорожание пшеницы в обозримом будущем маловероятно. По его словам, цена будет определяться в основном ситуацией на мировом рынке. «Здесь каких-то движений нет. Цены подросли на фоне того, что три компании из “большой четверки” экспортеров объявили о том, что не будут работать с российским зерном», — говорит Корбут. Но это не системный, а чисто конъюнктурный фактор, добавляет он.



Дальнейшие изменения цен на мировом рынке будут определяться двумя факторами: во-первых, погодными условиями в Северном полушарии, прежде всего в США (там пока с озимыми все не так хорошо) и ЕС. Во-вторых, запасами зерна. «Когда мир учтет все переходящие запасы, которые будут у нас, я думаю, это будет мощным стимулом к снижению цен. А внутренние цены определяются экспортными и пошлиной, которая зависит от курса валют и опять же мировым цен. Я бы не стал ожидать того, что произойдет что-то позитивное, так как если изменения и будут, то незначительными. Для внутренних цен я позитива не вижу, потому что наше предложение огромно», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут. Он добавил, что, скорее всего, квоту на экспорт зерна в этом сезоне выбрать не удастся, так как для этого нужно вывозить более 6 млн т зерна в месяц, а это крайне сложно.



В марте Россия экспортировала 5,2 млн т пшеницы — в 2,7 раза больше, чем за тот же месяц прошлого года, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные Российского зернового союза. В целом вывоз зерна составил 6,2 млн т. С начала сезона отгружено около 45 млн т зерна, включая 39,2 млн т пшеницы.



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