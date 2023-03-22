Большие запасы привели к падению цен на пшеницу

Запасы пшеницы в сельхозорганизациях в феврале составили 17,3 млн тонн А. Гордеев

С 13 по 17 марта в России продолжали снижаться цены на зерно, прежде всего на пшеницу, причем на Юге темпы падения ускорились, следует из мониторинга аналитической компании «ПроЗерно», с которым ознакомился «Агроинвестор». Там говорится, что на прошедшей неделе развитие конъюнктуры внутреннего зернового рынка России продолжилось в негативном ключе.



Гендиректор компании Владимир Петриченко пояснил «Интерфаксу», что текущее снижение цен — вынужденное, потому что предложение зерна большое, а спрос — стабильно средний. По его словам, дело не только в приближающемся массовом севе, когда обычно аграрии освобождаются от запасов. «В этом году зерна не просто много, а очень много, и его надо продать», — сказал он.



Согласно мониторингу, цены на пшеницу 3-го класса двигались разнонаправленно: в Центре они снизились на 115 руб. до 12,9 тыс. руб./т, а в Черноземье — увеличились на 150 руб. до 12,9 тыс. руб./т. На Юге стоимость пшеницы упала сразу на 450 руб. до 14,3 тыс. руб./т, в Поволжье — выросла на 25 руб./т, на Урале — упала на 275 руб. до 12,5 тыс. руб./т, в Сибири — на 150 руб. до 12,3 тыс. руб./т.



Цены на пшеницу 4-го класса также менялись по-разному: снизились в Центре на 50 руб./т, выросли в Черноземье на 30 руб./т, продолжили снижение на Юге на 500 руб. до 12,8 тыс. руб./т, восстановились в Поволжье на 40 руб./т, снизились на Урале на 15 руб./т и в Сибири — на 350 руб. до 11 тыс. руб./т. Стоимость пшеницы 5-го класса снизались в Центре на 200 руб. до 9,2 тыс. руб./т, в Черноземье — на 60 руб./т, на Юге на 135 руб. до 11,3 тыс. руб./т, в Сибири — на 100 руб. до 9,9 тыс. руб./т, цена восстановилась в Поволжье на 100 руб. до 9 тыс. руб./т.



По данным Росстата, запасы пшеницы в сельхозорганизациях в феврале составили 17,3 млн т, что почти в 1,6 раза больше, чем годом ранее. Всего запасы зерновых и зернобобовых культур составили 28,8 млн т, что на 48,6% больше, чем в феврале прошлого года.



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