Экспорт пшеницы в марте может стать рекордным

Экспортные цены на российскую пшеницу снизились Д. Абрамов

После неудачного из-за погодных условий февраля в марте аналитический центр «Русагротранса» ожидает возвращения темпов экспорта пшеницы на рекордные уровни — до 4,35 млн т. Предыдущий рекорд для этого месяца был установлен в марте 2018 года, когда было отгружено 3,58 млн т, сообщает поле.рф. В последний месяц зимы на внешние рынки было поставлено 3,26 млн т пшеницы.



Аналитический центр «СовЭкон» ранее уменьшил на 0,1 млн т до 44,1 млн т прогноз экспорта пшеницы в этом сезоне. «Это первое снижение показателя экспорта пшеницы в текущем сезоне. Прогноз был пересмотрен из-за заметно более низкого февральского экспорта по сравнению с первоначальными ожиданиями на фоне длительного периода ненастной погоды», — сообщал центр. По предварительной оценке аналитиков, в феврале за рубеж было поставлено 2,9 млн т пшеницы — на 0,9 млн меньше, чем в январе. «В оставшиеся месяцы сезона экспорт по-прежнему будет идти рекордно высокими темпами. Но на данном этапе мы не ожидаем резкого увеличения поставок», — отмечает «СовЭкон». По данным аналитиков, с начала сельхозгода было вывезено 29,3 млн т российской пшеницы.



Минсельхоз США сохранил прогноз экспорта пшеницы из России в этом сезоне на уровне 43,5 млн т без учета Крыма. Прогноз вывоза пшеницы для ближайшего конкурента — ЕС — также остался без изменений по сравнению с февралем — 37 млн т.

По данным «Русагротранса», экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в марте-апреле снизились до $287 за тонну FOB (минус $8 к предыдущей неделе), что стало минимумом с августа 2021 года. Американская пшеница подешевела до $301 за тонну (минус $3), французская — до $296 за тонну (минус $3). Биржевые котировки пшеницы падали на фоне активного черноморского предложения, ожиданий продления «зерновой сделки» после 18 марта и улучшения погоды в ряде стран-экспортеров.



Цены на пшеницу (12,5% протеина) в глубоководных портах снизились до 14,5 тыс. руб. за тонну без НДС (-300 руб.), на малой воде — до 12,6 тыс. руб. за тонну без НДС (-100 руб.). В прошлом году цены были на уровне 18,7 тыс. руб./т и 15,9 тыс. руб./т соответственно, сравнили аналитики «Русагротранса».



Внутренний рынок ослабевал под давлением высоких запасов и роста предложения. Цены на пшеницу 4-го класса EXW элеватор без НДС на Юге опустились на 50 руб. до 12-12,5 тыс. руб./т, в Поволжье — на 1 тыс. руб. до 9,9-10,7 тыс. руб./т. В Центре цены оставались на уровне 10,2-10,8 тыс. руб./т, в Сибири снизились на 200 руб. до 9,5-11,3 тыс. руб./т.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

