Минсельхоз планирует уменьшать квоты на импорт семян в течение трех лет

В агроведомстве считают, что модель развития отрасли, базирующуюся на иностранной селекции, необходимо менять Pixabay

Минсельхоз планирует снижать квоты на импорт семян в течение трех лет по мере увеличения внутреннего производства. Об этом глава агроведомства Дмитрий Патрушев рассказал в интервью «Коммерсанту». «Планируем идти поступательно, аккуратно, уменьшая квоты в перспективе следующих трех лет по мере увеличения внутреннего производства семян», — сообщил министр. По его словам, инициатива квотирования была поддержана правительственной подкомиссией по тарифно-таможенному регулированию. «Очевидно, что модель развития отрасли, базирующуюся на иностранной селекции, необходимо менять. Раньше это позволяло оперативно наращивать производство, и мы, безусловно, добились неплохих результатов. Но уже завтра, а может, и сегодня это рискует стать слабостью», — сказал Патрушев.



О планах Минсельхоза ввести квоту на импорт семян стало известно в конце августа прошлого года. Тогда предлагалось установить квоту на импорт семян картофеля, подсолнечника, пшеницы и меслина, ржи, ячменя, кукурузы, сои, рапса и сахарной свеклы из США, стран ЕС, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна, Великобритании и Северной Ирландии.



Ограничения на ввоз семян из недружественных стран Минсельхоз предлагал ввести с 1 января по 31 декабря 2024 года. Объем квот пока не определен, ограничения не будут распространяться на товары, которые поступают на российский рынок из стран ЕАЭС. При этом ведомство отмечало, что планирует гибко регулировать объемы ввозимых семян и поэтапно уменьшать квоты. В конце прошлого года Патрушев говорил, что Россия не будет ограничивать импорт семян в ущерб урожаю. «Если мы не будем ограничивать иностранную селекцию, мы, к сожалению, не получим и собственную селекцию», — отмечал министр. Он также выражал беспокойство, что в условиях санкций Россия может столкнуться с ограничениями поставок семян, «и вот тогда ситуация будет совсем тяжелая».



Вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут говорит, что, по его информации, проблем с импортом семян сейчас нет: все хозяйства успели сделать закупки, а те, кто не смог сделать этого заранее, покупают семена сейчас. «То есть ситуация более или менее нормализовалась, и этот год мы, видимо, проходим достаточно спокойно», — отметил он. По его словам, тот факт, что квотирование предполагается начать с 2024 года — это положительный момент, так как и у бизнеса, и у селекционеров будет время на адаптацию к новым правилам. «Но важно, чтобы наши сорта были конкурентоспособны. Конкурентоспособность будет определяться не столько внутренним потреблением отечественных семян, которое при квоте, естественно, будет расширяться, сколько возможностями экспорта. По моему, мнению, эти вопросы надо решать вместе: производить не только для себя, но и для мира», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут.



Александр Корбут, вице-президент Российского зернового союза ﻿Меня в квотировании импорта беспокоит только одно: важно, чтобы оно не способствовало искусственному ограничению конкуренции на​ рынке, потому что ее отсутствие может привести к тому, что цены будут расти, а качество товара — снижаться.

Председатель совета директоров компании «Комсомолец» (Забайкальский край, выращивает рапс, пивоваренный ячмень и др.) Валерий Нагель говорит, что проблемы с закупкой семян есть: цены на семенной овес взлетели до 50 руб./кг. «Таких цен никогда не было, раньше он стоил максимум 15 руб./кг. Я думаю, что это из-за снижения поставок импортных семян <...>. Мы раньше использовали канадские и российские семена овса. В этот раз канадские найти не смогли, но есть российские по такой цене», — рассказал он «Агроинвестору». В целом, говорит Нагель, снижать импортозависимость — это правильное решение, но главное — чтобы при уменьшении квоты росло и собственное производство семян. «Я боюсь, что сельхозпроизводители могут остаться крайними в этом деле», — добавляет он.



По словам президента компании «Агротех-Гарант» (Воронежская, Белгородская области, компания занимается растениеводством, семеноводством, имеет два завода по подработке семян — сахарная свекла, подсолнечник, кукуруза) Сергея Оробинского, сейчас есть серьезные проблемы с поставкой семян подсолнечника. «А семена российского производства уступают по урожайности. Пусть никто не думает, что люди, которые пользуются достаточно дорогими импортными семенами, не умеют считать <...>. Большая часть российских семян подсолнечника в прошлом году получилась некондиционной из-за плохих погодных условий. Была надежда на импорт», — отмечает он. Также, продолжает Оробинский, есть проблемы с кукурузой, но ее частично можно заменить российскими семенами, хотя урожайность будет более низкой. «Семена сахарной свеклы, рапса завезти успели. Семена зерновых культур у нас есть свои, их достаточно. Сою по большей части тоже сеем отечественной селекцией», — рассказал «Агроинвестору» Оробинский.



Сложности в поставках связаны с ограничениями Россельхознадзора и логистическими проблемами. «Сейчас, на мой взгляд, нужно все ограничения снимать. После объявления о вводе квот в очередной раз подскочила цена на импортные семена, образовался дефицит на рынке. Это абсолютно не способствует увеличению сельскохозяйственного производства», — уверен Оробинский. По его мнению, сейчас необходимо упрощать ввоз, а квоты вводить только тогда, когда в России начнут производить семена, по качеству аналогичные импорту.



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