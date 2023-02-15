Ведомство планирует гибко регулировать объемы ввозимых семян и поэтапно уменьшать квоты Pixabay

Минсельхоз предложит квотировать импорт семян из недружественных стран. Этот вопрос министерство планирует вынести на рассмотрение подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию при Минэкономразвития 17 февраля, сообщает пресс-служба агроведомства. Министерство считает, что регулирование нужно вести в 2024 году.



Речь идет о семенах картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы. Ограничения на ввоз семян из ряда стран Минсельхоз предлагает ввести с 1 января по 31 декабря 2024 года, уточняет РБК. Объем квот пока не определен. Ограничения не будут распространяться на товары, которые поступают на российский рынок из стран ЕАЭС. При этом ведомство отметило, что планирует гибко регулировать объемы ввозимых семян и поэтапно уменьшать квоты.



Квотирование ввоза позволит ускорить импортозамещение семян и повысить уровень продовольственной безопасности России, уточнили РБК в Минсельхозе. «В условиях ограничений импорта, которые со стороны недружественных государств вводятся в отношении России по многим видам продукции, стимулирование отечественного семеноводства является ключевым фактором обеспечения продовольственной безопасности», — отметили в министерстве.



Пресс-служба Минсельхоза также сообщила, что к 28 февраля ведомство подготовит сводный план на текущий год по объему высева в регионах семян отечественной селекции. «Наш АПК, безусловно, стоит на прочной платформе и по многим позициям полностью независим от импорта. Вместе с тем пока сохраняются направления, где надо укреплять собственные позиции, — подчеркнул глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, слова которого приводятся в сообщении. — Это, в первую очередь, семеноводство. Мы все — каждый на своем уровне — обязаны максимально ускорить работу по повышению самообеспеченности этой продукцией».



О том, что Минсельхоз планирует установить квоту на импорт семян, стало известно летом прошлого года. Предлагалось запретить ввозить семена из США, стран ЕС, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна, Великобритании и Северной Ирландии. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько тогда говорил «Агроинвестору», что, по его мнению, иностранные компании, которые производят семена и продолжают работать с Россией, сейчас нужно держать «в дружеском расположении», а не наоборот.



В декабре Дмитрий Патрушев говорил, что министерство не будет ограничивать импорт семян в ущерб урожаю. «Если мы не будем ограничивать иностранную селекцию, мы, к сожалению, не получим и собственную селекцию», — отмечал министр. Он также выражал беспокойство, что в условиях санкций Россия может столкнуться с ограничениями поставок семян, «и вот тогда ситуация будет совсем тяжелая». Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут тогда говорил «Агроинвестору», что импорт семян важно сохранить, так как это создает конкурентную среду на рынке. При отсутствии импорта, по его мнению, на рынке образуется монополия отечественных производителей, которая приведет к росту цен и снижению требований к качеству.



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