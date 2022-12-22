Правительство поставило задачу довести долю отечественных семян сахарной свеклы и картофеля до 50%

Доля семян сахарной свеклы составляет менее 2% flickr.com

Правительство поставило задачу к 2030 году довести долю отечественных семян сахарной свеклы и картофеля до 50%, сообщила в эфире НТВ вице-премьер Виктория Абрамченко, пишет «Интерфакс». Она отметила, что эти направления — самые уязвимые. Сейчас самообеспеченность семенами этих сельхозкультур ниже 10%. Доктрина продовольственной безопасности предусматривает наличие собственных семян на уровне не ниже 75%. Абрамченко напомнила, что по некоторым агрокультурам этот показатель значительно выше. Например, по семенам риса он достигает 93%, по семенам озимой пшеницы — 92%.



Процесс замещения импортных семян идет очень медленно, считает Абрамченко. Усложняет задачу тот факт, что много отечественных сортов и гибридов никогда не использовались в коммерческих целях. Поэтому было принято решение о передаче 11 профильных научных институтов из ведения Минобрнауки Минсельхозу.



Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов сказал «Агроинвестору», что цель по доведению доли отечественных семян сахарной свеклы до 50% сейчас выглядит малореалистичной, так как для этого нет необходимых ресурсов. Эксперт отметил, что российские семена заметно уступают импортным по продуктивности. Кроме того, в России нет специализированной сельхозтехники, чтобы выращивать семена свеклы, отметил Иванов.



Он считает, что для реализации плана Минсельхоза потребуется очень много времени и инвестиций, в том числе государственных. Кроме того, необходимо готовить кадры, которые смогут работать в этом секторе. Сейчас, по словам Иванова, таких людей крайне мало.



Компании, которые занимаются производством семян гибридов свеклы отечественной селекции, пока не слишком в этом преуспевают, продолжает эксперт. Многие российские свекловоды приобретают этот товар, но в небольших количествах, чтобы протестировать. По его словам, большинство клиентов на следующий год не увеличивают закупки, так как остаются недовольны результатами.



В середине декабря директор департамента селекции и семеноводства Минсельхоза Ирина Лаврентьева говорила, что к концу 2022 года доля отечественных семян на российском рынке достигла 60%.​ В то же время, по ее словам, по селекции семян ряда культур, в том числе сахарной свекле и картофелю, показатели пока достаточно низкие. Так, по свекле доля отечественных семян составляет 1,8%, по картофелю — порядка 7%, сообщала она. Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников ранее говорил «Агроинвестору», что в прошлом году на семена зарубежной селекции картофеля пришлось более 65%.



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