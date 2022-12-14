Доля отечественных семян на рынке составляет 60%

Доля отечественных семян сахарной свеклы ниже 2% flickr.com

По оценке Минсельхоза, к концу 2022 года доля отечественных семян на российском рынке достигла 60%. Такую оценку на площадке конгресса «Инновационная практика: наука плюс бизнес» в ходе круглого стола «Аграрная генетика как важный механизм устойчивости АПК» высказала директор департамента селекции и семеноводства Минсельхоза Ирина Лаврентьева, пишет ТАСС.



В то же время, по ее словам, по селекции семян ряда культур, в том числе сахарной свекле и картофелю, показатели пока достаточно низкие. Так, по свекле доля отечественных семян составляет 1,8%, по картофелю — порядка 7%, сообщила она. «Сейчас наша задача — организовать взаимодействие, чтобы бизнес-компании сформировали свои требования о том, какие семена, какие сорта, какие гибриды им нужны, какая селекция им нужна, какая селекция будет востребована», — приводит ТАСС слова Лаврентьевой.



Для Минсельхоза важно, чтобы научные организации и селекционеры, непосредственно понимая запросы бизнеса, работали над теми сортами и гибридами, которые востребованы уже сейчас или в будущем будут востребованы на рынке, продолжила Лаврентьева. По ее словам, сейчас это основная задача. Глава департамента Минсельхоза отметила, что пожелания бизнеса при этом являются приоритетными. Глава ведомства Дмитрий Патрушев ранее говорил о необходимости достижения показателя самообеспечения семенами на уровне 75% к 2030 году.



Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов ранее говорил «Агроинвестору», что по некоторым агрокультурам, выращиваемым в нашей стране, на зарубежные семена приходится более 90%. Именно так, например, обстоит ситуация с сахарной свеклой. Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников отмечал, что в прошлом году на семена зарубежной селекции картофеля пришлось более 65%.



В конце августа Минсельхоз предлагал установить квоту на импорт семян картофеля, подсолнечника, пшеницы и меслина, ржи, ячменя, кукурузы, сои, рапса и сахарной свеклы. При этом министерство признавало, что в последние годы в России сложилась высокая зависимость от поставок иностранных семян. После этого Российский зерновой союз, Картофельный союз, Ассоциация производителей посадочного материала и ряд других отраслевых объединений и научных учреждений направили открытое письмо президенту Владимиру Путину, отметив, что считают ограничение импорта нецелесообразным и контрпродуктивным.​



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