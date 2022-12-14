Минсельхоз не будет ограничивать импорт семян в ущерб урожаю

Многие иностранные компании производят семена в России flickr.com

Россия не будет ограничивать импорт семян в ущерб урожаю, сообщил в ходе правительственного часа в Госдуме глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Он отметил, что пока однозначного решения по квотированию нет, но определенные ограничения возможны. «Если мы не будем ограничивать иностранную селекцию, мы, к сожалению, не получим и собственную селекцию», — сказал министр. Он также выразил беспокойство, что в условиях санкций Россия может столкнуться с ограничениями поставок семян, «и вот тогда ситуация будет совсем тяжелая».



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что импорт семян в Россию важно сохранить, так как это создает конкурентную среду на рынке. При отсутствии импорта, по его мнению, на рынке образуется монополия отечественных производителей, которая приведет к росту цен и снижению требований к качеству. «Кроме того, необходимо обеспечить возможность выбора тех или иных семян для аграриев, а не навязывать им определенный товар. Государство должно поддерживать отечественное производство, а оно, в свою очередь, должно демонстрировать свою конкурентоспособность, которая подтверждалась бы наличием экспорта российских семян», — рассуждает он.



Корбут отметил, что многие импортные семена производятся на площадках разведения, расположенных в России, поэтому закупки этого товара продолжаются. «Но нужно понимать, что смена семян — это сложная процедура. Нужно смотреть, как они вписываются в технологию и работают. Сначала нужно пробовать все виды и выбирать оптимальное решение. В 2022 году часть семян не гибридных культур хозяйства будут использовать из запаса урожая этого года: так как экономика зерновых не очень хорошая, тратить дополнительные деньги аграрии не хотят. К тому же непонятно, будет ли следующий урожай давать должную окупаемость по деньгам», — сказал он.



Гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец рассказал, что компания закупает 100% импортных семян сахарной свеклы и кукурузы. Он также отметил, что стоимость семян кукурузы в 2022 году подорожала в 1,7 раза относительно прошлого года — одна посевная единица стоит 16-17 руб. Дефицита семян, по его словам, сейчас нет, однако весной следующего года проблемы могут возникнуть. Неженец считает, что для перехода на отечественные семена нужно гораздо больше времени, чем об этом говорят сейчас. «Это очень тонкий вопрос, в котором не нужно торопиться. Чтобы не наломать дров, потребуются годы работы», — считает он.



При этом гендиректор компании «Тамбовские фермы» Игорь Поляков сказал «Агроинвестору», что на рынке сейчас наблюдаются сложности с закупкой семян. Кроме того, их стоимость выросла на 50% относительно прошлого года. Он рассказал, что компания использует импортные семена кукурузы (100%), сои (100%) и ячменя (100%), пшеницы (10%). Поляков считает, что ограничивать импорт семян можно только в том случае, если есть качественная отечественная замена, а в России дела с этим пока обстоят не очень хорошо. «Российские селекционеры практически не производят семена кукурузы, те, которые есть на рынке, не самого лучшего качества. А вот пшеницу мы можем заменить, в отличие от пивоваренного ячменя. Ни одна пивоваренная компания не принимает российские сорта по объективным причинам», — добавил он.



Накануне директор департамента селекции и семеноводства Минсельхоза Ирина Лаврентьева говорила, что к концу 2022 года доля отечественных семян на российском рынке достигла 60%.​ В то же время, по ее словам, по селекции семян ряда культур, в том числе сахарной свекле и картофелю, показатели пока достаточно низкие. Так, по свекле доля отечественных семян составляет 1,8%, по картофелю — порядка 7%, сообщала она.



В конце августа Минсельхоз предлагал установить квоту на импорт семян картофеля, подсолнечника, пшеницы и меслина, ржи, ячменя, кукурузы, сои, рапса и сахарной свеклы. При этом министерство признавало, что в последние годы в России сложилась высокая зависимость от поставок иностранных семян. После этого Российский зерновой союз, Картофельный союз, Ассоциация производителей посадочного материала и ряд других отраслевых объединений и научных учреждений направили открытое письмо президенту Владимиру Путину, отметив, что считают ограничение импорта нецелесообразным и контрпродуктивным.



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