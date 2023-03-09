Цена на российскую пшеницу опустилась ниже $300 за тонну

В краткосрочной перспективе цены на пшеницу продолжат снижаться М. Стулов

На прошлой неделе цена на российскую пшеницу с протеином 12,5% опустилась до $294-298/т против $300-303/т неделей ранее, оценил аналитический центр «СовЭкон». Цены FOB упали ниже $300/т впервые с августа 2021 года, российская пшеница дешевеет на фоне жесткой конкуренции с другими странами-экспортерами, отметили аналитики.



С середины февраля цены на Чикагской бирже упали на 12% до $6,95/бушель ($255/т), на Парижской — на 10% до 271 евро за тонну ($289/т). Распродажи на этих площадках подстегиваются ожиданиями продления «зерновой сделки». «На наш взгляд, шансы такого исхода высоки, особенно после того, как Пекин призвал к продлению сделки в своем заявлении от 24 февраля», — говорится в сообщении «СовЭкона».



Срок действия «зерновой сделки» истекает 18 марта. 2 марта МИД России сообщал, что она по-прежнему не работает, Запад саботирует выполнение российской части договоренностей. Позднее официальный представитель ведомства Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1» говорила, что Россия готова и далее выполнять свою часть договоренностей в рамках сделки, если другие ее участники будут исполнять обязательства на равноправной основе. «Если это очередной мухлеж, если это очередная попытка вытащить то, что нужно им, а все остальное забыть, и мы видели эти примеры даже по продовольственной сделке, то извините», — добавила она. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в интервью «Коммерсанту» сказал, что «по сделке остается масса вопросов», и «особых выгод» от нее Россия не видит.



Между тем, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) Дэвид Бисли ранее написал в Twitter, что «зерновая сделка» должна быть продлена любой ценой. «Миллионы голодающих в мире зависят от этого зерна», — подчеркнул он. Если Черноморская инициатива не будет продлена, это приведет к массовой дестабилизации, миграционным потокам и голоду по всеми миру, предупредил он.



Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе визита в Киев выступил за продление «зерновой сделки» и подчеркнул ее «критическую важность». По его словам, сделка обеспечила вывоз 23 млн т зерна из украинских портов, что способствовало снижению мировых цен на продовольствие. Гутерриш отметил, что для глобальной продовольственной безопасности и уровня цен важное значение имеет экспорт как украинских, так и российских продуктов питания и удобрений.



По данным дипломатического источника ТАСС в Анкаре, переговоры о продлении зерновой сделки еще продолжаются, Турция прилагает серьезные усилия для ее продления, а также учета российских требований по ее реализации.



«СовЭкон» отмечает, что Россия отгружает пшеницу рекордными темпами: в январе-феврале было экспортировано 6,7 млн т против 4,3 млн т годом ранее. В краткосрочной перспективе аналитики центра ожидают дальнейшего снижения российских цен на пшеницу FOB, поскольку экспортеры будут стремиться восстановить конкурентоспособность — российская пшеница должна оставаться на $5-10 дешевле европейской.



«Тем не менее, потенциал для снижения ограничен. Российским экспортерам сложно переносить более низкие экспортные котировки на внутренний рынок на фоне относительно медленных продаж фермеров», — говорится в сообщении центра. Также «СовЭкон» считает, что текущие мировые цены на пшеницу находятся на фундаментально низком уровне. Мировой баланс пшеницы остается напряженным, а риск перебоев с поставками из портов Черного моря — высоким.



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