«СовЭкон»: экспорт пшеницы в марте может составить 4,2 млн тонн

В феврале экспорт замедлился на фоне штормов в Новороссийске ОАО «ИПП»

В марте Россия может экспортировать 4,2 млн т пшеницы, прогнозирует аналитический центр «СовЭкон». По его оценке, показатели вывоза за этот месяц могут в два раза превысить прошлогодние. Россия наращивает темпы экспорта, сократившиеся в феврале на фоне непогоды. Аналитики отметили, что экспорт пшеницы из портов на прошлой неделе вырос до 1 млн т против 0,8 млн т неделей ранее — это самый высокий объем с декабря 2022 года.



В феврале экспорт замедлился на фоне штормов в Новороссийске, ключевом экспортном порту. В связи с непогодой «СовЭкон» понизил февральскую оценку экспорта пшеницы из России до 3,4 млн т с 3,7 млн т в начале месяца. «Несмотря на временное сокращение темпов экспорта, Россия продолжает активно для второй половины сезона вывозить пшеницу на фоне рекордных запасов. Росстат оценивает запасы пшеницы в сельхозорганизациях России на 1 февраля в 19,8 млн т, что на 78% выше многолетнего среднего». — отметили аналитики центра. По их мнению, спрос на пшеницу со стороны экспортеров будет оставаться высоким. Однако трейдеры будут стараться понижать закупочные цены в портах, чтобы конкурировать с поставщиками из других регионов.



Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина сказала «Агроинвестору», что ее оценка экспорта пшеницы в марте составляет более 4 млн т. По ее мнению, ситуация будет зависеть от дальнейшей ценовой динамики и ценового преимущества российской пшеницы относительно европейской. Ежедневные отгрузки пшеницы в первой половине марта были на очень высоком уровне в 155 тыс. т., в аналогичный период прошлого сезона они составляли 61 тыс. т, сравнила она.



По словам Тюриной, наблюдается активный спрос со стороны традиционных импортеров российской пшеницы. Так, Турция за первую половину марта увеличила закупки в 2,3 раза, Египет — на 33%, Кения, Йемен, Пакистан, Саудовская Аравия, Алжир, Судан и Ливия тоже стали активными покупателями. «Эта тенденция говорит о том, что дальнейшие отгрузки будут на высоком уровне», — считает Тюрина.



По ее словам, экспортные цены на французскую пшеницу к 15 марта составляют $295 за тонну, американскую CRW — $294 за тонну, российскую — $300 за тонну. Тюрина считает, что на фоне продления участия России в «зерновой сделке» на 60 дней ценовая конкуренция на рынке будет обостряться.



Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии телеканалу «Звезда», опубликованном в его Telegram-канале, заявила, что продление «зерновой сделки» на 60 дней вместо 120 связано с неравномерным выполнением ее условий. «Сокращение до 60 дней обоснованно именно тем перекосом, который мы видим по соблюдению части по ввозу украинского зерна, и абсолютно не соответствующей достигнутым договоренностям реализации второй части сделки по обеспечению нормального сельскохозяйственного блока этой договоренности. Этот перекос должен быть устранен», — сказала она.

Тюрина также рассказала, что ровно год назад наблюдались максимальные экспортные цены на пшеницу. Так, французская стоила $450 за тонну, американская CRW — $495 за тонну, российская 4-го класса $400 за тонну FOB. «За год ценовая напряженность сильно снизилась. На текущий момент потенциал по вывозу есть у Украины и Европы, поэтому за оставшиеся 3,5 месяца сезона стоит ожидать серьезной ценовой конкуренции. При этом ожидается сокращение экспортного потенциала пшеницы со стороны Украины на 5,3 млн т пшеницы и 10,3 млн т всех зерновых. Это может быть сдерживающим фактором для снижения цен», — отметила Тюрина. По ее словам, до конца сезона России осталось экспортировать 22 млн т всех зерновых включая 16 млн т пшеницы.



Между тем, председатель правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин в кулуарах проходящей в Нью-Дели Деловой миссии российских экспортеров продовольствия сказал ТАСС, что российские экспортеры просят убрать дискриминационные барьеры для экспорта российского зерна в нуждающиеся страны. Он выразил беспокойство относительно сохраняющихся дискриминационных мер по отношению к российским поставщикам сельхозпродукции. «Вместо дефицита флота мы имеем повышенные ставки его фрахта. Многие международные банки так и не проводят платежи за российское зерно, отказывают в торговом финансировании и отзывают кредитные лимиты, несмотря на выпущенные лицензии и разъяснения», — отметил Зернин.​



Он добавил, что проблему могло бы решить снятие санкций и ограничений с Россельхозбанка и создание на его базе расчетного канала для внешнеторговых сделок с сельхозпродукцией. «Но переговорный процесс по этой теме, похоже, зашел в тупик», — подчеркнул Зернин. Он добавил, что повышенные ставки и риски закладываются в цену российского зерна, в итоги издержки несут покупатели из числа нуждающихся стран.



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