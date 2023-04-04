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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Трейдер Louis Dreyfus прекратит экспорт зерна из России

Компания изучает возможности передачи российского бизнеса и зерновых активов новым собственникам

| Агроинвестор |

Уход иностранных компаний не повлияет на показатели экспорта российского зерна, считает Минсельхоз
Уход иностранных компаний не повлияет на показатели экспорта российского зерна, считает Минсельхоз

С 1 июля 2023 года дочерняя компания одного из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции Company (LDC), остановит экспорт зерна из России, сообщает ТАСС со ссылкой на . Сейчас компания изучает возможности передачи новым собственникам существующего российского бизнеса и зерновых активов. Министерство заверило, что уход LDC, равно как и других иностранных зернотрейдеров, не повлияет на объемы и динамику отечественного экспорта продовольствия. На прошлой неделе стало известно о прекращении с нового сезона экспортной деятельности на российском рынке компаний и Viterra Limited.

Агентство Bloomberg считает, что уход западных трейдеров зерна «усиливает контроль России над глобальными поставками продовольствия». По оценке агентства, уход западных трейдеров «оставляет экспорт российского зерна по большей части в руках отечественных и финансируемых государством компаний». «Это означает, что России будет проще использовать экспорт зерна в качестве инструмента геополитического влияния», — пишет Bloomberg, отмечая, что основными покупателя продовольствия из России являются страны Ближнего Востока и Африки.

Уход и Viterra с рынка не повлияет на показатели экспорта российского зерна, все перевалочные мощности будут сохранены и продолжат работать в обычном режиме, ранее заверял . При этом министерство обращало внимание, что готово к работе со всеми иностранными компаниями, деятельность которых способствует развитию продовольственного рынка нашей страны и ее экспортного потенциала, но также напоминало, что в случае ухода зарубежных игроков освобождающиеся ниши на рынке оперативно занимают российские компании.

На фоне новостей об уходе международных трейдеров из России на мировом рынке зерна изменилась ценовая ситуация, в частности после долгого падения стоимость российской пшеницы немного увеличилась. По оценке аналитического центра «», экспорт пшеницы в марте достиг рекордных с начала сезона 4,8 млн т с учетом поставок в страны ЕАЭС, в целом поставки зерна составили 6,05 млн т. Потенциал вывоза зерна в сезоне-2022/23 превышает 57 млн т (60 млн т с учетом муки и зернобобовых), что станет рекордом с сезона-2017/18, когда было отгружено 54,2 млн т зерна. В том числе объем поставок пшеницы также может стать самым большим с сезона-2017/18, когда было экспортировано 42 млн т, и достигнуть 46,8 млн т.

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