Трейдер Louis Dreyfus прекратит экспорт зерна из России

Уход иностранных компаний не повлияет на показатели экспорта российского зерна, считает Минсельхоз Louis Dreyfus Company

С 1 июля 2023 года дочерняя компания одного из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции Louis Dreyfus Company (LDC), остановит экспорт зерна из России, сообщает ТАСС со ссылкой на Минсельхоз. Сейчас компания изучает возможности передачи новым собственникам существующего российского бизнеса и зерновых активов. Министерство заверило, что уход LDC, равно как и других иностранных зернотрейдеров, не повлияет на объемы и динамику отечественного экспорта продовольствия. На прошлой неделе стало известно о прекращении с нового сезона экспортной деятельности на российском рынке компаний Cargill и Viterra Limited.



Агентство Bloomberg считает, что уход западных трейдеров зерна «усиливает контроль России над глобальными поставками продовольствия». По оценке агентства, уход западных трейдеров «оставляет экспорт российского зерна по большей части в руках отечественных и финансируемых государством компаний». «Это означает, что России будет проще использовать экспорт зерна в качестве инструмента геополитического влияния», — пишет Bloomberg, отмечая, что основными покупателя продовольствия из России являются страны Ближнего Востока и Африки.



Уход Cargill и Viterra с рынка не повлияет на показатели экспорта российского зерна, все перевалочные мощности будут сохранены и продолжат работать в обычном режиме, ранее заверял Минсельхоз. При этом министерство обращало внимание, что готово к работе со всеми иностранными компаниями, деятельность которых способствует развитию продовольственного рынка нашей страны и ее экспортного потенциала, но также напоминало, что в случае ухода зарубежных игроков освобождающиеся ниши на рынке оперативно занимают российские компании.



На фоне новостей об уходе международных трейдеров из России на мировом рынке зерна изменилась ценовая ситуация, в частности после долгого падения стоимость российской пшеницы немного увеличилась. По оценке аналитического центра «Русагротранса», экспорт пшеницы в марте достиг рекордных с начала сезона 4,8 млн т с учетом поставок в страны ЕАЭС, в целом поставки зерна составили 6,05 млн т. Потенциал вывоза зерна в сезоне-2022/23 превышает 57 млн т (60 млн т с учетом муки и зернобобовых), что станет рекордом с сезона-2017/18, когда было отгружено 54,2 млн т зерна. В том числе объем поставок пшеницы также может стать самым большим с сезона-2017/18, когда было экспортировано 42 млн т, и достигнуть 46,8 млн т.



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