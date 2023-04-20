Минсельхоз оценил потенциальный урожай зерна в 123 млн тонн

С учетом переходящих остатков урожай позволит полностью обеспечить продовольственную безопасность и продолжить экспорт М. Стулов

В 2023 году валовой сбор зерна с учетом новых регионов составит около 123 млн т, из которых примерно 78 млн т — пшеница. Об этом глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сказал в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства. По его словам, с учетом переходящих остатков это позволит полностью обеспечить национальную продовольственную безопасность и продолжить поставки продукции нашим зарубежным партнерам в необходимом объеме. Ранее агроведомство прогнозировало урожай зерна в диапазоне 125-127 млн т, включая 80-85 млн т пшеницы.



Министр также отметил, что внешнеполитические факторы привели к снижению цен на внутреннем рынке. «В связи с этим мы начали реализовывать комплекс мер поддержки. Во-первых, 3 млн т закуплено в интервенционный фонд. Во-вторых, мы субсидируем льготный железнодорожный тариф на перевозку, в 2022 году на это направлено около 5 млрд руб., с начала этого года — уже 4,3 млрд руб., и прорабатывается еще дополнительный объем финансовых ресурсов на этом направлении», — рассказал Патрушев (цитата по стенограмме на сайте Кремля).



Министр сообщил, что российский АПК продолжает работу в штатном режиме. На данный момент весенние полевые работы ведутся в 50 регионах, к середине мая в поля должны выйти все субъекты. С учетом новых регионов общая посевная площадь в 2023 году превысит 85 млн га. По словам Патрушева, 93% озимых культур вышли из зимовки в нормальном состоянии, выпавшие площади будут пересеяны. «Динамика ярового сева у нас выше прошлогодней, на сегодня это порядка 5 млн га. Отмечу высокие темпы посадки картофеля и сева овощных культур», — добавил Патрушев.



Закупки средств защиты растений и ГСМ у аграриев, по словам министра, идут без перебоев. Для стабильности на внутреннем рынке минеральных удобрений продолжает действовать комплекс мер: план закупки, ограничение на вывоз отдельных видов удобрений и фиксация отпускных цен. Для обновления парка также действуют механизмы государственной поддержки.



Кроме того, Минсельхоз продолжает оптимизировать меры поддержки производства семян. Так, с 2023 года с 20% до 50% увеличен размер возмещения затрат по CAPEX на селекционно-семеноводческие центры, строительство которых началось в 2022 году. Обеспеченность семенами зерновых сейчас составляет 105%, масличных — 107%. При этом Патрушев признал, что доля высева отечественных семян сахарной свеклы и картофеля достаточно небольшая. Сейчас вместе с потребителями семян сахарной свеклы Минсельхоз прорабатывает формирование участков под гибридизацию в Краснодарском крае и Крыму. Также министерство планирует утвердить и правила локализации производства семян. По мнению Патрушева, это позволит создать благоприятные условия для инвестиций в отечественное семеноводство и развитие селекционного процесса в России.



Как ранее писал «Агроинвестор», Российский зерновой союз и Ягодный союз обратились к Владимиру Путину с письмом, в котором попросили пересмотреть закон «О семеноводстве», раскритиковав ряд пунктов этого документа. Особую озабоченность союзов вызывает проект правил локализации производства семян.



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