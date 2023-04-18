Аналитики сомневаются в перспективах роста цен на пшеницу в мае-июне

В апреле экспорт российской пшеницы может достигнуть 4,64 млн тонн sea-line.org

По мнению гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, стоимость российской пшеницы в мае-июне вряд ли вырастет, сообщает портал пoле.рф. Эксперт связывает это с большим объемом переходящих запасов, которые давят на рынок. Кроме того, оценки урожая в Европе сейчас положительные.



По данным аналитического центра «Русагротранса», цены на пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных портах России выросли до 13,4-13,6 тыс. руб./т без НДС после падения в течение 1,5 месяцев. Экспортные цены на российскую пшеницу остаются стабильными и находятся на уровне $275 за тонну FOB, но цены спроса ниже — $270 за тонну.



ИКАР одобряет решение о повышении базовой цены для расчета экспортной пошлины на пшеницу, что может снизить ставки экспорта. Минсельхоз планирует реализовать это нововведение к 1 июля. Однако Рылько считает, что это решение может лишь частично повлиять на мировой рынок, и предлагает также изменить экспортные пошлины на другие зерновые — ячмень и кукурузу.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сказал «Агроинвестору», что сейчас на рынке наблюдается неопределенность с украинским зерном. «С одной стороны, Восточно-европейские соседи, которые закрывают импорт украинского зерна, но не закрывают транзит, с другой стороны — перспективы продления “зерновой сделки”. Если никто не отступится от своих решений, у цен есть перспективы для роста цен», — считает эксперт. В противном случае цены продолжает снижаться.



Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина сказала «Агроинвестору», что сейчас стоимость пшеницы 4-го класса на Юге России составляет 10 тыс. руб. за тонну, в Поволжье — ниже 8 тыс. руб. за тонну. По ее словам, переходящие запасы оказывают влияние на снижение стоимости: в этом сезоне они будут больше прошлогоднего уровня на 10-12 млн т. Также возникает проблемы с хранением зерна, отметила Тюрина.



Наблюдается конкуренция между европейской и российской пшеницей, это тоже фактор для снижения цен, считает она. По данным Тюриной, падение цен на пшеницу сейчас находится в пределах 5%. «Рентабельность производителей может снизиться. К тому же урожай в этом году ожидается меньше, чем в прошлом, что приведет к росту себестоимости при общем увеличении затрат», — считает Тюрина.



В апреле вывоз российской пшеницы, включая поставки в страны ЕАЭС, может достигнуть 4,64 млн т, прогнозирует аналитический центр «Русагротранса». Прежний прогноз составлял 4,54 млн т. В марте экспорт достиг 4,8 млн т. Аналитики отмечали, что с 1 по 13 апреля вывезено около 1,85 млн т пшеницы. Несмотря на проблемы с погодой, отгрузка из глубоководных портов пока остается на уровне чуть выше прошлого месяца.



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