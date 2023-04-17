«Русагротранс» повысил прогноз экспорта пшеницы в апреле

Несмотря на проблемы с погодой, отгрузка из глубоководных портов пока остается на уровне чуть выше прошлого месяца «Новороссийский зерновой терминал»

В апреле вывоз российской пшеницы, включая поставки в страны ЕАЭС, может достигнуть 4,64 млн т, говорится в материалах аналитического центра «Русагротранса», на которые ссылается пoле.рф. Прежний прогноз компании составлял 4,54 млн т. В марте экспорт достиг 4,8 млн т. В центре отметили, что с 1 по 13 апреля вывезено около 1,85 млн т пшеницы. Несмотря на проблемы с погодой, отгрузка из глубоководных портов пока остается на уровне чуть выше прошлого месяца, говорится в материалах.



Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в мае-июне по-прежнему стабильны − $275 за тонну FOB, однако цены спроса находятся на уровнях ниже $270 за тонну, говорится в обзоре. Американская пшеница продолжала дешеветь до $284 за тонну (-$2), французская — до $283 за тонну (-$3). Согласно материалам «Русагротранса», на Юге будут продолжаться осадки, поддерживая благоприятный уровень запасов влаги. Прогнозируемые ночные заморозки в Центре и Поволжье, вероятно, не нанесут значимого ущерба озимым культурам, хотя могут повредить листья, считают эксперты «Русагротранса».



Цены на пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных портах после падения в течение полутора месяцев выросли до 13,4-13,6 тыс. руб. за тонну без НДС (+150 руб. к предыдущей неделе), на малой воде — оставались около 12,1-12,2 тыс. руб. за тонну. «Внутренний рынок стабилизировался на уровнях предыдущей недели. Активность продаж несколько снизилась в связи с надеждами фермеров на отскок цен на фоне озвученных в СМИ слухов о росте базовой цены для расчета пошлины и соответственно, возможного снижения уровня пошлины в новом сезоне», — говорится в материалах, на которые ссылается пoле.рф.



Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина сказала «Агроинвестору», что ее прогноз экспорта зерна в апреле составляет 5,4 млн т, из которых пшеницы — 4,4-4,5 млн т. Остаток к вывозу до конца сезона по пшенице она оценивает в 10,2 млн т, что соответствует 4,2 млн т в месяц.



Экспорт зерна из России сейчас растет. Так, отгрузки пшеницы в первой половине апреля увеличились в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По закупкам лидирует Турция, отгрузки туда выросли на 35%, второе место занимает Египет — в апреле относительно апреля прошлого года отгрузки увеличились более чем в три раза. Также продолжаются поставки в те страны, куда зерно не вывозилось в прошлом сезоне: Саудовскую Аравию, Танзанию, Кению, Бразилию и другие, приводит данные Тюрина.



Также важно, что в первой половине апреля более чем в шесть раз выросли отгрузки через рейдовую перевалку, продолжает Тюрина. «Причиной стала более конкурентоспособная цена на логистику через рейдовую перевалку. Я ожидаю достаточно высокий спрос на российскую пшеницу. Самое главное, что в апреле начали расти отгрузки ячменя и кукурузы. Так, экспорт кукурузы увеличился на 50%, ячменя — более чем в два раза», — заключила Тюрина.



На прошлой неделе Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы из России в 2022/23 сельхозгоду с 43,5 млн т до 45 млн т. Оценка сбора пшеницы осталась прежней — 92 млн т без учета Крыма. По данным Росстата, валовой сбор агрокультуры в прошлом году составил 104,2 млн т. Оценка конечных запасов у американских аналитиков тоже не изменилась — 14,4 млн т, что на 3,3 млн т больше, чем в прошлом сезоне. Прогноз внутреннего потребления снижен на 1,5 млн т до 44 млн т.



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