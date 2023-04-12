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Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы из России на 1,5 млн тонн

Вывоз в апреле может приблизиться к рекордному

| Агроинвестор |

Американские аналитики недооценивают экспортный потенциал российской пшеницы
Американские аналитики недооценивают экспортный потенциал российской пшеницы

повысил прогноз экспорта пшеницы из России в 2022/23 сельхозгоду с 43,5 млн т до 45 млн т, говорится в апрельском отчете министерства. Оценка сбора пшеницы осталась прежней — 92 млн т без учета Крыма. По данным , валовой сбор агрокультуры в прошлом году составил 104,2 млн т. Оценка конечных запасов тоже не изменилась — 14,4 млн т, что на 3,3 млн т больше, чем в прошлом сезоне. Прогноз внутреннего потребления снижен на 1,5 млн т до 44 млн т.

Оценка экспорта фуражного зерна повышена с 8,7 млн т до 9,6 млн т. Его производство, по мнению Минсельхоза США, составило 44,1 млн т (прежняя оценка — 41,7 млн т), потребление может достигнуть 34,2 млн т (33 млн т). Экспорт кукурузы из России министерство оценило в 4,1 млн т против 3,3 млн т в прошлом отчете. Оценка производства увеличена до 15,8 млн т (14 млн т), потребления — до 11,7 млн т (10,9 млн т). 

Директор аналитического департамента Елена Тюрина сказала «», что, несмотря на повышение оценки экспорта пшеницы, показатель все равно слишком низкий. По ее прогнозу, вывоз всего зерна может достигнуть 62 млн т, включая 50-52 млн т пшеницы. По ее словам, одна из причин такой низкой оценки от американский аналитикой — заниженная оценка валового сбора. «По состоянию на 1 апреля Россия вывезла 39,2 млн т пшеницы, за оставшиеся три месяца мы может экспортировать 12 млн т — по 4 млн т в месяц. В марте мы поставили на внешние рынки почти 5,2 млн т пшеницы», — рассказала она.

Динамика первой декады апреля показывает серьезный прирост — отгрузки относительно аналогичного периода прошлого года выросли в три раза до 1,95 млн т, отметила Тюрина. Исходя из этого, она ожидает, что в апреле вывоз пшеницы составит 4,9-5 млн т. Экспортная стоимость российской пшеницы сейчас составляет порядка $275 за тонну FOB, добавил она.

Аналитический центр «» прогнозирует, что объем экспорта пшеницы из России в апреле может составить 4,2-4,5 млн т, что близко к рекордному показателю за месяц. «Прогнозируемый объем экспорта в апреле может уступить лишь уровню апреля 2020 года, когда были вывезены рекордные для этого времени 5 млн т. Тогда трейдеры на фоне введения пошлин активно начали оформлять таможенные декларации на будущие поставки», — пояснили в «СовЭконе».

Вывоз российской пшеницы ускоряется на фоне падения цен внутри страны и стабилизации мировых рынков, отмечают аналитики «». Так, на 6 апреля цена российской пшеницы 3-го класса опустилась до 11,4 тыс. руб. за тонну. В последний раз такая низкая цена была зафиксирована в ноябре 2019 года. Основными факторами снижения цен являются высокие запасы и низкий спрос на пшеницу внутри страны.

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