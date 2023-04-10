Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу может вырасти

Экспортная пошлина на российскую пшеницу с 12 апреля составит 5339,4 рубля за тонну Pixabay

Минсельхоз может повысить базовую цену на пшеницу для расчета экспортной пошлины с 15 тыс. руб. до 17 тыс. руб. за тонну, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в компаниях-экспортерах. Такое решение может быть принято с начала сезона-2023/24. В «Объединенной зерновой компании» изданию подтвердили, что агроведомство рассматривает целесообразность увеличения базовой цены в связи с растущей себестоимостью производства зерна, а корректировка приведет к снижению экспортной пошлины.



Первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут ранее говорила, что в новом сезоне Минсельхоз планирует пересмотреть базовые цены на зерно, при достижении которых начинает взиматься экспортная пошлина. Она уточняла, что это стандартная процедура — пошлина таким образом корректируется один раз в год. Сейчас базовая цена рассчитывается на основе четырех показателей: затраты на посевную, прогнозируемый объем урожая, мировая цена на культуру и курс рубля. Сейчас в первую очередь министерство волнует растущая себестоимость производства, но решения будут приниматься 30 июня на основе полученных расчетов.



С июля 2022 года пошлины определяются в рублях. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу была установлена на уровне 15 тыс. руб. за тонну, на ячмень и кукурузу — 13875 руб. за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между индикативной и базовой ценой. Индикативная цена рассчитывается на основании экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.

Экспортная пошлина на российскую пшеницу с 12 апреля составит 5339,4 руб. против действующей сейчас ставки 5179,4 руб. за тонну, пошлина на ячмень повысится с 799,4 руб. до 1646,7 руб. за тонну, сообщает Минсельхоз. Пошлина на кукурузу увеличится с 2943,6 руб. до 3185,7 руб. за тонну. Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $289,2 за тонну пшеницы ($292,5 неделей ранее), $207,4 — на ячмень ($196,1), $235,5 — на кукурузу ($236,1).



По расчетам аналитического центра «СовЭкон», на который ссылаются «Ведомости», если пороговую цену пшеницы повысят до 17 тыс. руб./т, то пошлина снизится на 1,4 тыс. руб. за тонну. Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко считает, что повышение базовой цены пшеницы в расчете пошлины — это полумера, из-за снижения курса рубля это лишь вернет ценовую ситуацию к той, что была год назад. По его мнению, необходимо также изменить коэффициент с 0,7 до 0,3 (с 70% до 30%): таким образом, уменьшится зависимость расчета пошлины от текущего курса рубля, пишет издание.



По данным ценовых индексов «СовЭкона», 29 марта пшеница 4-го класса стоила 10425 руб./т, что на 38,4% меньше, чем в это же время в 2022 году, пшеница 3-го класса — 11550 руб./т, что дешевле на 32,4%. Цены на внутреннем рынке падают на фоне низкого спроса со стороны экспортеров из-за низких цен на мировом рынке.



Аналитический центр «Русагротранса» отмечает, что экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в мае закрепились на уровне $275 за тонну FOB. Цены на пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных портах снизились на 50 руб. до 13,3-13,4 тыс. руб. за тонну без НДС, на малой воде — увеличились на 50 руб. до 12,1-12,2 тыс. руб. за тонну, а в отдельных случаях — до 12,5 тыс. руб. за тонну. В прошлом году цены были на уровне 18 тыс. руб. и 17 тыс. руб. за тонну соответственно.



На внутреннем рынке пшеница 4-го класса продолжила дешеветь. Цены без НДС EXW элеватор опустились на 250-750 руб. до 8-11,5 тыс. руб./т в зависимости от региона. Самая дешевая пшеница в Сибири — 8-9 тыс. руб./т, что на 650 руб. меньше, чем неделей ранее, самая дорогая — на Юге (11,3-11,5 тыс. руб./т, минус 250 руб.).



Как пишет поле.pф, аналитический центр «Русагротранса» понизил оценку экспорта пшеницы в марте до 4,76 млн т с учетом стран ЕАЭС, это немногим меньше рекордного объема отгрузки в октябре 2022 года (4,79 млн т). Экспорт зерна в целом составил 6,07 млн т — это максимум с сентября 2020 года, когда было отгружено 6,13 млн т. «Русагротранс» прогнозирует, что экспорт пшеницы в апреле составит около 4,54 млн т против 2,26 млн т год назад.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

