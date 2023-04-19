Отраслевые союзы в письме Владимиру Путину раскритиковали закон о семеноводстве

Особую озабоченность союзов вызывает проект правил локализации производства семян «Агространа»

Российский зерновой союз (РЗС) и Ягодный союз обратились к президенту Владимиру Путину с письмом, в котором попросили пересмотреть закон «О семеноводстве» (копия обращения есть в распоряжении «Агроинвестора»). Авторы раскритиковали ряд пунктов закона. Они считают, что «перед радикальным сломом сложившейся системы» новый закон должен быть комплексно проанализирован и выверен с учетом мнения не только разработчика, но и отраслевого сообщества.



С сентября 2023 года вступает в силу закон «О семеноводстве», сейчас Минсельхоз готовит подзаконные акты. Принятие закона и подзаконных актов отраслевым сообществом воспринимается с большим опасением, говорится в письме. Там отмечается, что сейчас установлено более 100 дополнительных обязательных требований, что дает регулятору неограниченные возможности для оказания прямого давления на бизнес. По мнению авторов письма, в документе не соблюдены принципы законности, обоснованности обязательных требований, правовой определенности и системности, открытости и предсказуемости, а также исполнимости обязательных требований.



Особую озабоченность союзов вызывает подготовленный Минсельхозом проект постановления «Об утверждении правил локализации производства семян сельскохозяйственных растений на территории России». «Документ четко демонстрирует желание разработчика ввести жесткое нерыночное регулирование семеноводства <…>. Установленные принципы осуществления комплекса мероприятий по локализации грубо нарушают Конституцию России и подписанный закон о семеноводстве», — считают союзы.



По их мнению, введение большого количества избыточных требований приведет к резкому сокращению количества селекционных организаций и к монополизации рынка. В качестве примера приводится пункт правил, которые устанавливают, что «российские организации» и «организации с иностранным участием» осуществляют деятельность совместно с «научными организациями». Установление такого ограничения противоречит Конституции, согласно которой в стране гарантируется свобода экономической деятельности, а также свобода научного и других видов творчества, обратили внимание авторы письма.



Они призвали учитывать факт огромной зависимости нашей страны от импорта семян и обратили внимание, что эта проблема не решается силовым путем. «Введение таких ограничений неизбежно приведет к уходу из России крупнейших компаний, резко усиливая нашу зависимость от импортируемых семян и отбрасывая отечественную селекцию на десятилетия назад», - говорится в документе.



Сейчас ведется работа по созданию конкурентоспособных отечественных сортов и гибридов сельхозрастений. Однако промежуточные результаты данной работы нельзя назвать удовлетворительными, сказано в письме. Сельхозпроизводители по-прежнему отдают предпочтение семенам зарубежной селекции. РЗС и Ягодный союз отметили, что российский рынок покинула лишь одна компания — американская Сorteva AgriScience, остальные предупреждали клиентов о возможном срыве поставок из-за ограничений, введенных Минсельхозом. «Министерство сняло необоснованные ограничение и поставки продолжились. Все законтрактованные партии семян были успешно доставлены российским клиентам», — говорится в письме.



Союзы также отметили, что еще на этапе разработки закона о семеноводстве отраслевое сообщество неоднократно информировало Минсельхоз о сложности разработки правил локализации производства семян. Также высказывалась просьба о привлечении к работе представителей частных российских и иностранных инвесторов. «Однако позиция отраслевого сообщества была проигнорирована, как и отрицательное заключение Минэкономразвития России, вынесенное по результатам оценки регулирующего воздействия правил», — отметили авторы обращения.



Они подчеркнули, что локализация в сфере производства семян не поддается государственному регулированию без значительного ущерба инвестиционной привлекательности страны. «Предлагаемое правилами “изъятие” интеллектуальной собственности компаний не может способствовать развитию селекции и семеноводства. Все это приведет к невозможности производства семян частной российской и иностранной селекции на территории России, а также к сворачиванию уже существующих программ в неприемлемые и угрожающие российскому АПК сроки», — опасаются РЗС и Ягодный союз.



Ассоциация «Национальный семенной альянс» ранее сообщала, что под урожай следующего года на 44% посевных площадей подсолнечника в России будут использоваться семена отечественной селекции, что на 18% больше, чем в 2023-м. Доля российских семян кукурузы под урожай 2024 года может составить 73%. Также сегодня в России уже есть качественные родительские формы для обеспечения до 45% потребностей в семенах сахарной свеклы, говорил председатель совета Ассоциации Игорь Лобач. А если их урожайность будет меньше, чем у иностранных, то «у нас достаточно земель, которые надо вводить в оборот, и если мы просядем по урожайности, вал мы сможем удержать», уверен он. Сельхозпроизводители, которых регулярно опрашивает «Агроинвестор», по ряду агрокультур отдают предпочтение импортным семенам, поскольку попытки использовать отечественный посевной материал, как правило, приводят к снижению урожайности и ухудшению экономики производства.





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