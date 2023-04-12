В 2024 году семена подсолнечника отечественной селекции займут 44% рынка

Минсельхоз намерен квотировать импорт семян ряда агрокультур Pixabay

Под урожай следующего года на 44% посевных площадей подсолнечника в России будут использоваться семена отечественной селекции, что на 18% больше, чем в 2023-м. В том числе отечественные гибриды займут 24% (плюс 13%), сорта — 20% (плюс 4%). Об этом в ходе пресс-конференции рассказал председатель совета ассоциации «Национальный семенной альянс» Игорь Лобач.



Посевы кукурузы в 2023 году, как ожидается, составят 4,25 млн га, для них требуется 85 тыс. т семян. Производство гибридов отечественной селекции под эту посевную составило 59 тыс. т с 23,6 тыс. га семенных участков. Выпуск гибридов зарубежной селекции составил 27,5 тыс. т с 11 тыс. га. То есть потребность в импорте составляет всего 1,5 тыс. т, привел данные он.



«Что касается прогноза производства семян под урожай 2024 года: с учетом того, что большинство производителей семян кукурузы в этом году увеличат свои площади на 30-50%, мы видим, что можем произвести 78,5 тыс. т. У нас родительских форм хватает, чтобы обеспечить 92%, но с учетом спроса и предложения мы планируем получить 62,5 тыс. т, или 73%. Мы практически подходим к плановым позициям, которые записаны в Доктрине продовольственной безопасности», — сказал Лобач.



По его словам, сложностей с подготовкой семян не будет: под урожай 2023 года было произведено 59 тыс. т семян подсолнечника, из них 75% отвечают всем мировым стандартам, так как на этих заводах иностранные компании подготавливают свои семена. «Мы также на данном этапе не понимаем, зачем сеять дорогие семена гибридов, когда урожайность получаешь все равно 12 ц/га хоть на сортах, хоть на гибридах», — говорит Лобач. По его словам, сорта подсолнечника используются на левобережье Волги, Урале, юге Сибири, гибриды — на Юге и в Черноземье.



«Наши данные показывают, что отечественная генетика достаточно конкурентоспособна. Это относится и к сахарной свекле <...>. Эксперты однозначно сказали, что с генетикой все нормально, но есть проблемы с семеноводством. В семеноводстве мы потеряли технологию, специалистов, у нас недостаточно заводов, чтобы обеспечить достаточную подготовку <...>. Хорошо, что наше государство обратило на это внимание несколько лет назад», — рассказал Лобач. По его словам, сегодня в России уже есть качественные родительские формы для обеспечения до 45% потребностей России в семенах сахарной свеклы. А если их урожайность будет меньше, чем у иностранных, то «у нас достаточно земель, которые надо вводить в оборот, и если мы просядем по урожайности, вал мы сможем удержать».



«Сахарная свекла, которую мы сеем, на 100% из импортных семян, — ранее рассказывал «Агроинвестору» президент ГК «Агротех-Гарант» (Воронежская, Белгородская области) Сергей Оробинский. — И любые попытки использовать отечественный материал оборачивались снижением урожайности на 100-150 ц/га». Подсолнечник компания также выращивает полностью из импортного материала (в сравнении с отечественным разница в урожайности на 8-10 ц/га выше в пользу зарубежного). Кукуруза на 30% краснодарская, на 70% — зарубежной селекции, хотя и тут российская демонстрирует результаты хуже. По сое соотношение обратное — ввозные семена составляют 30%, так как в целом качество отечественных группу устраивает.



Ранее Минсельхоз выступил с идеей квотировать импорт семян ряда агрокультур. В начале марта министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в интервью «Коммерсанту» говорил, что ведомство планирует снижать квоты на ввоз семян в течение трех лет по мере увеличения внутреннего производства. По его словам, инициатива квотирования была поддержана правительственной подкомиссией по тарифно-таможенному регулированию. «Очевидно, что модель развития отрасли, базирующуюся на иностранной селекции, необходимо менять. Раньше это позволяло оперативно наращивать производство, и мы, безусловно, добились неплохих результатов. Но уже завтра, а может, и сегодня это рискует стать слабостью», — пояснял Патрушев.



Лобач в ходе пресс-конференции сказал, что квотировать ввоз семян кукурузы смысла нет, так как и собственного производства в России достаточно. По подсолнечнику ситуация иная — квотирование нужно, но с учетом роста собственного выпуска конкурентоспособных семян. «Мы должны защищать свой рынок <...>. Квоты надо было вводить еще пять-семь лет назад. Подобный опыт есть по мясу птицы: более 1 млн т ввозилось, а сейчас не знают, куда его экспортировать», — отметил Лобач. Однако, обращает внимание он, обмен генетическим материалом должен проходить, чтобы уровень селекции в России был как у передовых стран. «Мы проигрываем в маркетинге, а в не генетике. Эта ситуация нивелируется, и крупные российские игроки могут давать такое же [полное сопровождение по семенам]», — считает он.



Исполнительный директор Национальной ассоциации производителей семян кукурузы и масличных культур Михаил Самусь в ходе пресс-конференции обратил внимание, что кроме кадровых, технологических сложностей и необходимости пространственной изоляции семеноводческих зон есть проблемы и с орошением семенных посевов — это дорого, и отечественные компании не могут предложить за них те же деньги, что и иностранные. При этом орошение позволяет наиболее эффективно увеличить производство семян почти без расширения площади посевов, говорит он. Сейчас в Воронежской, Курской областях и Ставропольском крае 89% посевов семян кукурузы — иностранной селекции. Самусь считает, что требуется сформировать методы господдержки отечественных компаний в этом вопросе, чтобы, например, не менее 75% орошаемых полей использовали российские компании. При этом никто не против работы зарубежных семеноводов на отечественном рынке, но правила работы нужно менять, уверен он.



В середине марта первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут в ходе парламентских слушаний комитета Госдумы по аграрным вопросам говорила, что Россия будет работать только с локализованными на территории страны поставщиками семян. Минсельхоз разработал проект постановления правительства «Об утверждении правил локализации производства семян сельскохозяйственных растений на территории России», который, однако, не нашел одобрения у Минэкономразвития.



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