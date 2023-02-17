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Форум «Магнит» и агробизнес
Форум «Магнит» и агробизнес

Совфед: проблема обеспеченности России собственными семенами остается критической

В 2022 году их доля в общем объеме посевов была очень низкой

| Агроинвестор |

Селекция и семеноводство во многом определяют продовольственную безопасность страны
Селекция и семеноводство во многом определяют продовольственную безопасность страны

Несмотря на рост производства отечественных семян высших репродукций и увеличение посевных площадей селекционных центров, проблема обеспеченности России собственными семенами остается критической. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

Выступая на заседании Межведомственного совета при Минобрнауки, он отметил, что в прошлом году доля отечественных семян в общем объеме посевов сахарной свеклы составила 3%, картофеля — около 9%, подсолнечника — 22%. По словам Митина, это говорит о недостаточной эффективности реализуемых мер господдержки отечественных семеноводов, а также об отсутствии должного спроса на российские семена со стороны аграриев.

Митин подчеркнул, что селекция и семеноводство — критически важный сектор АПК, во многом определяющий продовольственную безопасность страны. По его словам, фактически только три профильные подпрограммы финансируются и реализуются, шесть подпрограмм утверждены, но не финансируются, еще шесть находятся в стадии согласования. Он отметил необходимость ускорения подготовки и утверждения всех разрабатываемых подпрограмм и выделения в полном объеме бюджетных средств на их финансирование. Он также обратил внимание на важность фондообеспеченности научно-исследовательских организаций. По его словам, именно достаточность техники и оборудования во многом определяют эффективность проводимых исследований.

Сергей Митин напомнил, что на программу обновления парка сельхозтехники научным учреждениям в 2021—2023 годах из бюджета было выделено 1,5 млрд руб. С учетом внебюджетного софинансирования общая стоимость приобретаемой техники составит свыше 5 млрд руб. В 2021—2022 годах подведомственные Минобрнауки организации приобрели около 500 единиц спецтехники. 

Кроме того, в рамках национального проекта «Наука и университеты» с 2021 года осуществляется государственная поддержка 32 селекционно-семеноводческих и трех селекционно-племенных центров. В 2023-м на их развитие предусмотрено предоставление грантов в объеме свыше 1 млрд руб., в 2024 году — более 600 млн руб.

По словам Митина, важно не только вырастить семена, но и обеспечить их высокое качество. «Сегодня ключевой вопрос — что нужно сделать для создания и внедрения в агропромышленный комплекс передовой отечественной селекции и семеноводства, востребованных рынком. Объективно оценить — востребованы ли результаты труда ученых российскими аграриями», — подчеркнул он.

В конце декабря гендиректор компании «» Игорь Поляков говорил «», что ситуация с качеством отечественных семян «не очень хорошая». «Российские селекционеры практически не производят семена кукурузы, те, которые есть на рынке, не самого лучшего качества. А вот пшеницу мы можем заменить, в отличие от пивоваренного ячменя. Ни одна пивоваренная компания не принимает российские сорта по объективным причинам», — говорил он. Гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец тогда отмечал, что компания использует в своей работе только импортные семена сахарной свеклы и кукурузы. Он считает, что для перехода на отечественные семена нужно гораздо больше времени, чем об этом говорят сейчас. «Это очень тонкий вопрос, в котором не нужно торопиться. Чтобы не наломать дров, потребуются годы работы», — говорил он.

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