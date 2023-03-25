В 2023 году страны ЕАЭС могут расширить посевы сахарной свеклой

Сложностей с закупкой семян сахарной свеклы у аграриев нет Pixabay

По оценке Евразийской сахарной ассоциации, в 2023 году страны ЕАЭС могут выпустить 8,1 млн т сахара, что на 4% больше, чем в 2022-м (7,8 млн т). Об этом сообщает пресс-служба Союза сахаропроизводителей России («Союзроссахар»). Там отметили, что рост производства сахара может быть обеспечен в первую очередь за счет расширения посевов сахарной свеклы до 1,43 млн га против 1,36 млн га в 2022 году. При этом импорт белого сахара в текущем году снизится до 300 тыс. т с 440 тыс. т годом ранее, сахара-сырца — с 1,56 млн т до 1,45 млн т.



Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов сказал «Агроинвестору», что сложностей с закупкой семян сахарной свеклы у аграриев нет — они успели все закупить и оплатить. По его словам, почти все хозяйства ЕАЭС планируют расширение площадей под сахарной свеклой. «Это будут не десятки, а единицы процентов. Кроме России посевы вырастут в Беларуси, Казахстане и Киргизии. В Армении свекла не выращивается. Рост посевов позволит увеличить производство, хотя все зависит от погоды», — сказал эксперт. Иванов отметил, что если в этом году повезет с погодой, то в России будет очень хорошее производство сахара, на этом фоне будет необходим высокий экспорт.



Гендиректор «Прогресс Агро» Леонид Рагозин сказал «Агроинвестору», что компания закупила все необходимые семена в полном объеме. Большая часть из них была законтрактована еще осенью 2022 года. Однако цена на семена, в частности сахарной свеклы, поднялась на 8% от уровня прошлогодних закупок, на подсолнечник в зависимости от гибрида — от 20% до 70%, рассказал Рагозин. «Мы стараемся нарастить долю отечественных семян в севообороте. Если еще прошлой весной отечественная селекция сахарной свеклы составляла 10%, то сейчас ее доля увеличена до 20%», — добавил он.



Площади под сахарную свеклу в этом году в «Прогресс Агро» увеличены на 1,5 тыс. га и составляют 11,7 тыс. га, продолжает Рагозин. По его словам, вся выращенная сахарная свекла направляется на собственный сахарный завод «Свобода». К 2022 году завод нарастил мощности суточной переработки до 7,4 тыс. т сырья, соответственно растениеводческие предприятия компании постепенно увеличивают и сбор сахарной свеклы. «Это происходит, прежде всего, за счет повышения урожайности культуры и площади ее выращивания», — добавил он.



Посевы сахарной свеклы планирует наращивать и «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева. В этом году их планируется увеличить на 10% до 46,5 тыс. га, сообщила пресс-служба компании. Общая посевная площадь под урожай 2023 года в агрохолдинге составит 947 тыс. га.



15 марта сев сахарной свеклы начался в Павловском районе Краснодарского края. По информации ИКАР, это рекордно ранние сроки (годом ранее сев свеклы начался 23 марта), что увеличивает вегетационных период и при прочих равных способствует урожаю. К 16 марта в Краснодарском крае уже было посеяно 305 га в Павловском и 50 га в Приморско-Ахтарском районе. Всего в Краснодарском крае в 30-ти районах из 44-х планируется посеять 188,8 тыс. га сахарной свеклы.



По предварительным данным Минсельхоза, в 2023 году в России сев сахарной свеклы запланирован на более чем 1,042 млн га. По оценке ИКАР, площади под свеклой могут вырасти до 1,050-1,065 млн га. Согласно сообщениям из регионов, семена закуплены и поставлены в достаточном количестве.



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