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Производство сахара в России достигло 5,9 млн тонн

Переработка сахарной свеклы урожая 2022 года завершается

| Агроинвестор |

Сейчас продолжают работать два сахарных завода из 65
Сейчас продолжают работать два сахарных завода из 65

В России завершается переработка сахарной свеклы урожая 2022 года, переработано 43,2 млн т. По данным Союзроссахара, производство сахара достигло почти 5,9 млн т, что на 450 тыс. т (8,2%) больше, чем на аналогичную дату 2022 года. Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка () Евгений Иванов в январе оценивал, что выпуск сахара в этом сезоне составит 6,35 млн т (с учетом переработки сиропа и мелассы) против 5,7 млн т в 2021/22-м. По данным Союзроссахара, сейчас продолжают работать два из 65 заводов — в Тамбовской области и Алтайском крае.

По данным Национальной Товарной Биржи на 13 февраля, расчетные цены на сахар (с НДС) составили 52,55 тыс. руб./т в Южном федеральном округе, 52, 9 тыс. руб./т — в Центральном, 53,16 тыс. руб./т — в Приволжском. Неделей ранее расчетные цены были на уровне 50,4 тыс. руб./т, 51,36 тыс. руб./ т и 52,13 тыс. руб./т соответственно.

Портал sugar.ru ранее отмечал рост оптовых цен на сахар. «Готовность рынка к росту была понятна еще несколько дней назад, но производители сахара, помня наставления Минсельхоза о “социальной ответственности компаний”, выставляли на биржу лимитированный объем по цене ниже рыночной, который уходил буквально через секунды», — говорится в сообщении sugar.ru.

Причиной роста цен стал ряд драйверов. Во-первых, это снижение ожидаемого производства, во-вторых, по расчетам sugar.ru, повлиял рост потребления до более чем 6,2 млн т в год. В-третьих, сказываются высокие мировые цены. Однако главным фактором повышения цен на сахар стала неопределенность курса рубля, говорится в сообщении sugar.ru.

В январе Иванов говорил «», что самым серьезным вызовом для российских участников свеклосахарного рынка в сезоне-2022/23 стало все, что связано с санкциями. Введенные ограничения сильно усложнили логистику импортных поставок средств производства, необходимых для отрасли, а также сбыт гранулированного свекловичного жома на основной рынок — в Евросоюз. Однако производители сахара ищут и находят пути решения возникающих проблем, отмечал эксперт.

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