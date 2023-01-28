Переработка сахарной свеклы может продлиться до конца февраля

В этом сезоне в России сахарную свеклу перерабатывало 65 заводов А. Галеев

Производство сахара из сахарной свеклы урожая 2022 года продолжится до конца февраля. Мелассу и сироп российские предприятия продолжат перерабатывать вплоть до августа, рассказал «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов.



Согласно последней сводке Минсельхоза, был убран не весь урожай свеклы, она оставалась невыкопанной на площади 28,3 тыс. га в основном в регионах Центрального Черноземья: Воронежской, Тамбовской, Белгородской, Курской, Липецкой областях, напоминает Иванов. Уборка местами продолжалась в декабре-январе. «Также почти во всех регионах, где еще работают сахарные заводы (кроме Юга, а также Брянской, Орловской, Рязанской, Саратовской, Ульяновской областей и республики Мордовия) продолжается вывоз ранее убранной свеклы из полевых кагатов», — знает эксперт.



По его словам, это достаточно нетипичная ситуация, связанная с непростыми погодными условиями в Центре во время уборочной кампании: осенние дожди мешали технике зайти в поля, поэтому с середины сентября по конец октября прошлого года в макрорегионе темп уборки был существенно ниже, чем в 2021-м. С большой долей вероятности, качество свеклы, убранной зимой, будет оставлять желать лучшего и скорее она будет сырьем для получения жома и мелассы, чем сахара, обращает внимание Иванов. Однако, добавляет он, если свекла один раз заморозилась и больше не размораживалась до момента переработки, то она отлично перерабатывается с хорошим выходом сахара. Сильные же оттепели резко повышают риск существенных потерь агрокультуры.



Эксперт обращает внимание, что в этом сезоне в России свеклу перерабатывало 65 заводов — на три меньше, чем в прошлом. Одно из предприятий все еще не восстановило работу после пожара в 2021-м, второму пришлось прекратить производство из-за приграничных обстрелов со стороны Украины, а третье не смогло запуститься из-за отсутствия сырья для переработки.



По оценке ИКАР на 11 января, выход сахара и дигестия свеклы в этом сезоне были хуже, чем в прошлом: 13,8% против 14,4% и 16,6% против 17,1% соответственно. Тем не менее, аналитики сохраняют прогноз по производству сахара в этом сезоне на уровне 6,35 млн т против 5,7 млн т в 2021/22-м. К 23 января заводы выработали 5,8 млн т сахара против 5,4 млн т годом ранее.



В этом сезоне предприятия Юга завершили производство сахара 11 января. В Центре 12 заводов закончили переработку свеклы позже, чем сезоном ранее — сроки сдвинулись от семи до 39 дней. Производство сахара в макрорегионе продолжится почти до середины февраля, прогнозирует Иванов. Такое бывало и ранее, причем не раз. «Сезон-2017/18 вовсе завершился 4 апреля — “Кирсановский сахарный завод” в Тамбовской области проработал невероятные 227 дней, — напоминает эксперт. — А, например, в Северной Дакоте переработку свеклы завершают к концу первой декады июня, но для сохранения ее качества при таком длительном хранении в условиях плюсовой температуры нужны термосы-хранилища, которых в России нет». В феврале-августе текущего года пять российских предприятий будут перерабатывать мелассу и сироп, кроме того, Добринский завод переработает 21,5 тыс. т сахара-сырца, полученного в декабре, добавляет Иванов.



В концерне «Покровский», в составе которого выпуском сахара занимаются три предприятия в Краснодарском крае — «Каневсксахар», «Тимашевский сахарный завод» и СК «Курганинский», — сезон производства сахара длился 110-115 дней без сбоев и остановок. В этом сельхозгоду перерабатывающие предприятия работали почти на полную мощность и к концу ноября уже завершили переработку, перейдя к обслуживанию оборудования и подготовке к консервации, рассказал «Агроинвестору» управляющий сахарной группы «Покровского» Михаил Пак. «С учетом графика уборки сахарной свеклы, это оптимальные сроки, которые позволили нам значительно увеличить эффективность работы предприятий», — отмечает он. Всего заводы концерна переработали 2 млн т свеклы и выпустили 250 тыс. т сахара. Это на четверть больше, чем годом ранее.



«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева из Краснодарского края закончил сезон переработки свеклы 19 декабря. «На заводах период переработки длится по-разному. Минимальный срок в этом году 120 дней, максимальный — 137 дней, в среднем он составил 133,5 дня», — уточнила «Агроинвестору» пресс-служба агрохолдинга. В целом четыре завода компании переработали 3,6 млн т сахарной свеклы, в том числе собственный урожай. «В текущем сезоне по выходу сахара наши заводы вошли в пятерку лидеров Краснодарского края. Складской запас сахара на начало 2023 года составил 250 тыс. т», — сообщил заместитель гендиректора по пищевым производствам «Агрокомплекса» Юрий Ейбоженко.



Переработка свеклы на ряде предприятий ГК «Продимекс», крупнейшего в стране производителя сахара, еще продолжается. Один из заводов агрохолдинга в Курской области планирует завершить работу в конце января, два предприятия в Воронежской области будут работать и в первую декаду февраля, рассказал «Агроинвестору» гендиректор компании Виктор Алексахин. Заводы «Продимекса» уже выпустили свыше 1,21 млн т сахара.



«На качество свеклы изначально повлияла очень дождливая погода в период уборки — корнеплоды имели повышенную загрязненность. За время хранения свеклы в кагатах периоды оттепелей сменялись морозами, что также влияло на качество, так как за счет перепадов температур увеличивается процент некондиционного сырья», — делится Алексахин. Все это в итоге создает дополнительную нагрузку на технические линии сахарных заводов при переработке свеклы.



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