ИКАР: посевы сахарной свеклы будут увеличиваться

Сельхозпроизводители и сахарные заводы продолжают совершенствовать технологии А. Галеев

В этом году посевы сахарной свеклы будут увеличиваться, прогнозирует ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. «Экономика зерновых и масличных сильно просела, в том числе из-за государственного зарегулирования этих отраслей. Конечно, рентабельность производства сахарной свеклы тоже несколько снизилась из-за увеличения издержек, но в меньшей степени», — рассказал он «Агроинвестору».



Однако сильно наращивать площади под сахарной свеклой (более чем на 7-8%) тоже не очень хорошее решение: комфортно наша страна сможет экспортировать порядка 600 тыс. т сахара, внутреннее потребление составляет около 5,8 млн т. «Если производство сахара превысит 6,8 млн т, то необходимость в крупном экспорте будет сильно давить на цены», — предупреждает Иванов. В 2022 году, по данным Росстата, в прошлом году сахарная свекла занимала около 1,04 млн га, валовой сбор составил 41,7 млн т.



Важным событием 2022 года для сахарной отрасли Иванов называет то, что государство приостановило регулирование цен на сахар, а с 1 сентября были отменены запреты на его экспорт. «Однако, когда в декабре оптовые цены на сахар немного подросли, со стороны Минсельхоза стали звучать устные рекомендации производителям сахара не повышать стоимость своей продукции. Поэтому, конечно, есть некоторые опасения, что государство снова начнет регулировать цены на складе и на полке», — говорит он.



Подобное сдерживание цен, чтобы якобы помочь малоимущим слоям населения крайне негативно влияет на бизнес, уверен эксперт. «В мировой практике есть другие способы поддержки людей с низкими доходами, которые очень эффективно работают. Например, целевые регулярные выплаты на продукты питания, когда получаемые деньги можно потратить только на определенный набор отечественных продовольственных товарах в определенных магазинах (аналог системы FoodStamps, действующей с 1930-х годов в США и множестве стран мира), — рассказывает Иванов. — Таким способом государство одновременно поможет малоимущим и поддержит бизнес, а значит, обеспечит занятость населения на пищевых предприятиях, поступление налогов в бюджет. Однако для того, чтобы данный инструмент хорошо сработал, нужна достаточная сумма — несколько сотен миллиардов рублей».



Самым серьезным вызовом для российских предприятий в прошлом году стало все, что связано с санкциями, продолжает эксперт. Большие проблемы с логистикой, прекращение поставок гранулированного жома на основной рынок сбыта — в Евросоюз. По словам Иванова, производители сахара ищут и находят пути решения возникающих проблем. Например, начали изготавливать мелассированный жом, на который нет запрета. Правда, нужен он не всем и не в таких объемах, добавляет эксперт.



Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов Новые проблемы с логистикой накладываются на те, которые существуют уже достаточно давно. У России все еще не хватает терминалов на российской Балтике, приспособленных для перевалки аграрных сыпучих грузов: сахара-сырца, гранулированного жома, шротов, жмыхов, зерна. Эта проблема существует уже несколько десятилетий. Сейчас строятся терминалы в Усть-Луге и в Высоцке, но когда они заработают — пока неизвестно. Вероятно, не раньше конца 2023-го. Были планы строительства некоторых других терминалов, но на какой стадии находятся эти проекты — непонятно. В итоге наши экспортеры вынуждены использовать логистическую инфраструктуру или Юга, или не слишком дружественной Прибалтики.

Тем регионам, которые находятся недалеко от порта Новороссийск, в плане экспорта легче, так как они могут отгружать свою продукцию через этот порт. Те же, что находятся к северо-западу от линии Воронеж-Казань, могли бы отправлять свои грузы через российские терминалы на Балтике с гораздо меньшими издержками, чем сейчас через Новороссийск или страны Прибалтики. Новые аграрные терминалы заметно повысили бы экономику предприятий, которые находятся в относительной близости к Санкт-Петербургу, так что компании за счет снижения логистических издержек смогли бы продавать свою продукцию дороже.

Также Иванов отмечает, что наша логистика морского контейнерного экспорта по-прежнему намного дороже и сложнее, чем в других странах, ориентированных на аграрный экспорт. «Эта проблема находится на стыке разных ведомств и организаций: Минсельхоза, Минтранса, ФТС, Погранслужбы, РЖД, портов и др. и пока решается крайне медленно, — сетует Иванов. — Если в 2023 году удастся запустить один или несколько терминалов для отгрузок аграрной продукции на Балтике, это будет серьезный прорыв и для аграрного сектора, и для сахарной отрасли».



Однако, несмотря на все проблемы, связанные с санкциями, российским предприятиям в прошлом году удалось завезти семена сахарной свеклы, содержать технику в исправном состоянии и даже поднять продуктивность на 9% - выход сахара с гектара до 6,18 т/га. «Это говорит о том, что наши сельхозпроизводители и сахарные заводы продолжают совершенствовать технологии и есть вероятность того, что в перспективе они улучшат показатель до 8-9 т/га», — считает эксперт.



По словам Иванова, все вызовы, которые были в прошедшем году, остаются актуальными и в 2023-м. «Есть опасения, что нам перестанут поставлять семена, сельхозтехнику, оборудование для сахарных заводов, запчасти, — перечисляет он. — Все это часто импортное, и не всегда есть альтернатива в дружественных странах». Также остается проблема со сбытом гранулированного жома, так как потребление внутри страны небольшое и альтернативных экспортных рынков не слишком много. «Также стоит понимать, что из-за постоянных обстрелов один из наших сахарных заводов в Курской области в прошлом году не работал. По этой же причине не были убраны некоторые приграничные поля с сахарной свеклой в Курской и Белгородской областях: находиться там людям и технике было просто опасно», — рассказывает эксперт ИКАР.



В таких условиях всем игрокам рынка нужно заранее и тщательно планировать все процессы сельхозпроизводства и финансирования, заранее находить деньги на покупку всего необходимого и выстраивать логистику снабжения, советует он. «Например, те же гербициды хоть и делают у нас, большинство действующих веществ по-прежнему приобретается за рубежом, и процесс их доставки небыстрый. Аналогичная ситуация с запчастями, семенами. По последним наши производители обещают заместить 50% импорта, однако нет уверенности, что у них получится сделать это быстро», — говорит Иванов.



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