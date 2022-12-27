Цены на сахар снова могут зафиксировать

Сахар в опте подорожал на 10-15% в зависимости от производителя и региона flickr.com

Производителей могут вновь обязать зафиксировать цену на сахар, как это было в 2020 году. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление первого замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут, которое она сделала в ходе совещания в Минсельхозе. По ее словам, такое развитие ситуации возможно, если в первом квартале 2023 года оптовая цена этого продукта будет выше 50-53 руб./кг.



Поводом стал резкий рост оптовой цены сахара с 19 по 25 декабря. Лут сообщила о повышении цены на 10-15% в зависимости от производителя и региона. По данным Национальной товарной биржи, по сравнению с предыдущей неделей (с 12 по 18 декабря) сахар в ЦФО подорожал на 7,2%, до 49,6 тыс. руб. за тонну, включая НДС.



По данным портала Sugar.ru, на неделе с 15 по 22 декабря оптовые цены на сахар продолжили значительный рост, спровоцированный падением обменного курса, но к концу недели притормозил на уровне 52-53 руб./кг. «Скорее всего, в краткосрочной перспективе мы увидим продолжение такой привязки оптовой цены сахара к курсу рубля», — отмечали аналитики. Этот показатель выше уровня прошлого года, когда сахар стоил 46-47 руб./кг, сказала на совещании Лут. По ее мнению, такая динамика говорит о скачкообразности цен на рынке, что может спровоцировать повышенное внимание к отрасли со стороны правительства. Результатом этого внимания и может стать подписание нового ценового соглашения, пишут «Ведомости».



16 декабря 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, производители сахара и торговые сети заключили соглашение, согласно которому оптовая стоимость сахара не должна была превышать 36 руб./кг, розничная — 46 руб./кг. Соглашение действовало до 1 июня 2021 года.

Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов сказал «Агроинвестору», что в рознице сахар на данный момент дешевеет. Средние розничные цены на начало декабря находятся на уровне 66,4 руб./кг, что на 4,4% ниже ноябрьских значений. По его мнению, в краткосрочной перспективе можно увидеть продолжение привязки оптовой цены сахара к курсу рубля.



«На наш взгляд, для сдерживания роста цен более эффективны меры, альтернативные ограничениям наценки и соглашениям, искажающим ценообразование. К ним относятся помощь нуждающимся, продовольственные интервенции, квотирование беспошлинного ввоза необходимых объемов тростникового белого сахара и сахара-сырца для увеличения предложения на рынке, — перечисляет Леонов. — Эти меры помогут добиться ценовой стабилизации рыночными методами и внесут меньше искажений в бизнес-процессы, чем внешнее/рекомендованное ограничение цен на те или иные товары, последствия которых мы уже знаем».



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что, по его мнению, вероятность фиксации цен на сахар сейчас низкая. «Да, цены немного выросли, но они не доходили до тех уровней, которые вызывают озабоченность Минсельхоза. Ситуация на рынке довольна стабильная. Если фиксация все-таки будет, то для рынка это станет большим стрессом», — считает эксперт.



По прогнозу ИКАР, производство сахара в текущем сезоне составит 6,35 млн т с учетом переработки сиропа и мелассы из свеклы урожая 2022 года, а потребление достигнет 5,75 млн т. Оксана Лут на совещании также напомнила, что на этот год была установлена квота на беспошлинный ввоз в Россию 300 тыс. т сахара и сахара-сырца, но пока выбрано лишь 207,9 тыс. т. В связи с этим Минсельхоз планирует инициировать перенос остатка на 2023 год.



Позднее Минсельхоз сообщил, что российский рынок сахара стабилен, вводить ценовые ограничения не требуется. «Вместе с тем в случае необходимости Минсельхоз может рассматривать различные варианты регулирования на продовольственном рынке, включая заключение ценовых соглашений по опыту 2020-2021 годов», — допускает ведомство.



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