Госдума одобрила введение акциза на сладкие напитки

С 1 июля 2023 года акциз на сахаросодержащие напитки составит 7 рублей на литр Pixabay

Госдума приняла во втором и третьем чтениях бюджетообразующий закон, который в том числе вводит с 1 июля 2023 года акциз на сахаросодержащие напитки в размере 7 руб. на литр. Ранее ввести акциз планировалось с 1 января следующего года, однако ко второму чтению законопроекта в него были внесены поправки.



Подакцизными станут напитки в потребительской упаковке, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды (кроме изготовленных и упакованных организациями и ИП из сферы общепита), содержащие сахар (глюкозу, фруктозу, сахарозу, декстрозу, мальтозу, лактозу), сироп с сахаром или мед и количество углеводов в которых превышает 5 г на 100 мл.



Не будут облагаться акцизом специализированная пищевая продукция, прошедшая госрегистрацию в соответствии с правом Евразийского экономического союза, а также обогащенная пищевая продукция, за исключением тонизирующих и газированных напитков. Коме того, из-под действия акциза выведены соки и сокосодержащие напитки, нектар, морс, сироп, молоко, молочная продукция, кисель и напитки на растительной основе, произведенные из зерна злаковых, зернобобовых, масличных культур, орехов, кокоса и продуктов их переработки (за исключением тонизирующих и газированных напитков). Также сахаросодержащими напитками не будут признаваться алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта более 0,5%; виноградное, пивное, плодовое, медовое и иное сусло; плодовые сброженные материалы; квас с содержанием этилового спирта не более 1,2%.



Законопроект о налоговых новациях был внесен правительством вместе с «бюджетным пакетом» в конце сентября и одобрен Госдумой в первом чтении 18 октября. По расчетам авторов документа, введение акциза должно дать бюджету 35 млрд руб., эти средства планируется направить на борьбу с сахарным диабетом. Союз производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки», объединяет ведущих российских производителей, на долю которых приходится более 70% объема выпускаемой на российском рынке продукции) в сентябре направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором отметил несвоевременность введения акцизов на сахаросодержащие безалкогольные напитки.



Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков накануне сказал «Агроинвестору», что введение акциза приведет к росту цен на ряд напитков, в результате их потребление и производство снизятся. «В таких условиях можно ожидать ухода с рынка компаний, производящих сладкие напитки, или сворачивания планов по инвестициям в отрасли. Под большим вопросом и дополнительные поступления налогов в бюджет из-за сокращения налоговой базы», — считает он.



Крупные производители газированных напитков — ГК «Черноголовка» и пиво-безалкогольный комбинат «Очаково» - уже сообщили о заморозке новых инвестиций в развитие бизнеса. По их оценкам, после введения акциза производство может сократиться на 20%, поэтому новые мощности не будут востребованы. При этом освободившуюся нишу могут занять напитки со спорными сахарозаменителями и импорт.



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