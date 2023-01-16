В России сократились продажи газировки без сахара

Предложений напитков без сахара, особенно со вкусом «Колы», пока немного «Черноголовка»

Остановка производства Coca-Cola и Pepsi в России привела к резкому сокращению сегмента газированных напитков без сахара, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследовательской компании NielsenIQ. В частности, с ноября 2021 года по ноябрь 2022-го натуральные продажи упали на 9,8%, а доля такой продукции на рынке снизилась с 9,3% до 8,5%. В то же время в денежном выражении продажи увеличились на 3,6% из-за роста цен, отметили аналитики.



В 2021 году популярность газированных напитков без сахара была достаточно высокой. В частности, по данным NielsenIQ, с ноября 2020 года по ноябрь 20210го продажи такой продукции в натуральном выражении росли на 10,7%, а в денежном — на 19,9% год к году, что было сопоставимо с показателями всех газированных напитков.



С уменьшением продаж газировки без сахара в 2022 году, в частности, столкнулся «Магнит», сообщили «Агроинвестору» в пресс-службе ритейлера. «Действительно, ассортимент сладких газированных напитков без сахара сократился, так как основную долю в этом ассортименте занимали ушедшие бренды. Поскольку данная покупательская потребность более нишевая, чем обычные вкусы лимонадов на основе сахара, производители первым делом постарались закрыть более стандартные потребности, поэтому первыми стали появляться классические вкусы на основе сахара», — объяснили в «Магните».



Там отметили, что предложений напитков без сахара, особенно со вкусом «Колы», пока немного. В ассортименте «Магнита» уже есть позиция без сахара («Кул Кола» без сахара), которая в ближайшее время появится в большинстве магазинов. Кроме того, планируется, что в январе в торговые точки ритейлера поступят и другие новые позиции.



В пресс-службе торговой сети «Лента» «Агроинвестору» также прокомментировали, что сокращение доли продаж газировки без сахара связано с уходом известных брендов: производители, заменившие их, в первую очередь выпустили аналоги сахаросодержащей продукции. При этом газированные напитки без сахара стали выпускать гораздо позже, отметил ритейлер.



В «Азбуке вкуса» сокращения продаж в данной категории нет, сообщила «Агроинвестору» пресс-служба сети. Там даже наблюдается незначительный рост к прошлому году в том случае, когда регулярно есть сам товар в требуемых объемах. «Основная доля в продажах напитков без сахара (Zero) была у Coca-Cola, и после прекращения производства этого бренда в России продажи на рынке сократились в связи с физическим отсутствием самого продукта. Однако мы не наблюдаем изменения структуры потребительских предпочтений, спрос на эту категорию есть. Мы предполагаем, что рост продаж можно ожидать, когда ушедшие бренды заместят аналоги, которые будут полностью удовлетворять потребности покупателей», — отметил ритейлер. В X5 Retail Group не ответили на запрос «Агроинвестора».



В июне 2022 года Coca-Cola сообщила, что прекратит производство одноименного напитка и продуктов под другими своими брендами в России. Производитель и его клиенты заявили, что распродают остатки запасов продукции, после чего товары компании на российском рынке представлены не будут. В сентябре PepsiCo прекратила производство напитков Pepsi Сola, Mirinda, 7Up и Mountain Dew в России, сообщала Reuters пресс-служба американской компании.



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