Сладкие напитки обложат акцизом. Чем это обернется для рынка безалкогольной продукции

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

В ноябре 2022 года президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому на напитки, содержание сахара в которых более 5 г на 100 мл, с 1 июля 2023-го вводится акциз в размере 7 руб./л. Данное решение должно привлечь в государственную казну дополнительные деньги, которые пойдут на борьбу с сахарным диабетом, рассчитывают создатели документа. Однако эксперты и участники рынка уверены, что поступлений в бюджет, наоборот, станет меньше, так как предприятия сократят производство. Более того, введение акциза косвенно затронет и другие отрасли, например сахарную и упаковочную



С 1 июля этого года рынок безалкогольных сладких напитков будет работать по новым правилам. Изменения, внесенные в Налоговый кодекс, сделают подакцизными напитки, упакованные в потребительскую тару, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды (кроме изготовленных и упакованных организациями и ИП из сферы общепита), содержащие сахар (глюкозу, фруктозу, сахарозу, декстрозу, мальтозу, лактозу), сироп с сахаром или мед.