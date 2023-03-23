Михаил Мишустин назвал уровень продбезопасности в России одним из самых надежных в мире

Внутренний спрос с избытком обеспечивается зерном, сахаром, растительным маслом, мясом и рыбой Pixabay

Уровень продовольственной безопасности в России является одним из самых надежных в мире, сказал премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о результатах деятельности правительства в 2022 году. Внутренний спрос с избытком обеспечивается зерном (177,8% при значении Доктрины продовольственной безопасности 95%), сахаром (103,2% против 90%), растительным маслом (211,1% против 90%), мясом (100,9% против 85%) и рыбой (153,3% против 85%), привел данные он.



«Мы видели, что [после усиления санкций] больше всего люди переживали, что с прилавков исчезнут продукты. Многие еще помнят, как это было больше 30 лет назад. Но наши аграрии не подвели», — отметил Мишустин. Динамика роста сельскохозяйственной производства в России превысила 10%, напомнил глава кабмина. Урожай зерновых в 2022 году составил рекордные 157 млн т. Новые рекорды есть и по валовым сборам масличных культур, виден прирост по мясу, картофелю, тепличным овощам, фруктам. Отрасль продолжает развитие, расширяя собственную производственную базу по ключевым направлениям. По итогам прошлого года возвращены в сельхозоборот около 450 тыс. га земли, сообщил Мишустин.



По его словам, это результат системной господдержки АПК, которая в прошлом году превысила 420 млрд руб. «Такой подход позволил расширить финансирование сельских территорий, чтобы повысить качество жизни людей на местах. Возводилось новое жилье, строились дороги, велись работы по благоустройству», — перечислил Мишустин. Он также отметил, что правительство будет прорабатывать дальнейшие меры для поддержки отечественных аграриев, в связи с чем депутаты Госдумы могут представлять свои предложения по этому вопросу. Кроме того, он сказал, что правительство заинтересовано в том, чтобы поддержать экспортеров продукции в дружественные страны.



Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сказал «Агроинвестору», что уровень надежности продовольственной безопасности в странах оценить сложно: в мире подобных рейтингов нет. Однако он отметил, что в целом согласен с заявлением Мишустина. «С продовольствием у нас проблем в последние годы нет. Локализация производства основных продуктов у нас достаточная. Есть ряд продуктов, по которых у нас есть импортозависимость, однако тут нам могут помочь дружественные страны», — считает Остапкович.



В то же время у нашей страны есть проблемы с поставками генетического материала из недружественных государств, напомнил он. В частности, Россия импортирует 95% семян сахарной свеклы, 80-85% — картофеля, также ввозятся кроссы кур, быки-осеменители и так далее.



В январе министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев отмечал, что ситуация с обеспечением семенами в России крайне непростая, пока не достигнут показатель Доктрины продовольственной безопасности в 75%. В прошлом году, по оценке Минсельхоза, доля отечественных семян на российском рынке достигла 60%. При этом по селекции семян ряда агрокультур, в том числе сахарной свекле и картофелю, показатели крайне низкие. Так, доля отечественных семян сахарной свеклы оценивалась в 1,8%, картофеля — порядка 7%.



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