Овощи продолжили дешеветь

Годовая инфляция замедлилась до 5,99% Pixabay

По данным Росстата, стоимость плодоовощной продукции в России с 14 по 20 марта 2023 года снизилась на 0,4% после уменьшения на 0,2% неделей ранее, в том числе огурцы подешевели на 6,1%. Согласно данным статистики, цена на капусту снизилась на 0,5%, картофель подешевел на 0,3%, свекла — на 0,1%. В то же время томаты подорожали на 3,1%, репчатый лук — на 0,6%, морковь — на 0,2%.



Зампред правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов сказал «Агроинвестору», что средние оптовые цены на картофель сегодня находятся на уровне 13,4 руб./кг. За неделю цены снизились на 1,5%, за месяц — на 13% (на 2 руб./кг). Год назад картофель в опте стоил 25,1 руб./кг.



Оптовые цены на морковь составляют 17,5 руб./кг. За неделю они уменьшились на 9,3%, за месяц — на 10,7%. Год назад морковь в опте стоила 24,4 руб./кг. Оптовые цены на свеклу составляют 14,1 руб./кг. За неделю они потеряли 1,4%, за месяц — упали на 11,3% (год назад — 26,2 руб./кг). Стоимость капусты в опте находится на уровне 11,3 руб./кг. За месяц цены снизились на 8,9%. Год назад капуста в опте стоила 48 руб./кг.



Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев сказал «Агроинвестору», что снижение цен на огурцы обусловлено сезонностью: на улице потеплело, световой день стал длиннее, расходы производителей на обслуживание теплиц начали сокращаться. Стоимость огурцов и томатов может еще уменьшиться по мере созревания урожая в южных регионах России, считает он.



Кроме того, корнеплоды подешевели за счет больших запасов и хорошего урожая в 2022 году. «Кратковременный скачок цен на репчатый лук был вызван сокращением его поставок из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, где из-за сильных морозов погибла часть урожая, но сейчас лук дешевеет — ритейлерам удалось наладить его поставки из других стран, — сказал Караваев. — Предпосылок к существенному росту цен на овощи в настоящий момент нет. К тому же овощи “борщевого набора” - это социально значимая категория товаров, и торговые сети всегда будут стремиться удерживать на них минимальные цены».



К середине февраля розничные цены на огурцы выросли на 58% до 269,2 руб./кг. Минсельхоз тогда сообщал, что динамика цен на низ находится под пристальным вниманием ведомства. При необходимости министерство готово было рассмотреть вопрос о стабилизационных мерах, например, изменении параметров регулирования импорта. Представители отрасли тогда напоминали, что повышение цен на овощи является ежегодным сезонным трендом, обусловленным снижением объема предложения в зимний период. С поступлением нового урожая из теплиц цены на огурцы традиционно начнут снижаться, и эта тенденция продлится до поздней осени, отмечали они.



В целом, согласно отчету Минэкономразвития, годовая инфляция в России с 14 по 20 марта 2023 года замедлилась до 5,99% против 7,65% неделей ранее. В продовольственном сегменте цены выросли за счет удорожания продуктов питания за исключением овощей и фруктов. При этом на плодоовощную продукцию снижение цен ускорилось.



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