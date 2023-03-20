Доля фермеров и ИП в производстве огурцов и томатов защищенного грунта менее 20%

Нишевое овощеводство все еще занимает маленькую долю, но имеет выраженный потенциал для роста Pixabay

Доля российских фермеров и ИП в товарном производстве томатов и огурцов в защищенном грунте составляет менее 20%. Об этом в ходе форума «”Магнит” и агробизнес: партнерство в интересах покупателей» рассказала гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. При этом, обратила внимание она, малые формы хозяйств отлично освоили бизнес по выращиванию репчатого лука, белокочанной капусты, столовой моркови, тыквы, свеклы, кабачков, чеснока и большинства нишевых культур. В этих сегментах малые формы хозяйств обеспечивают от 60% до 100% всей отечественной продукции. По словам Решетниковой, нишевое овощеводство (тыква, кабачки, сладкий перец, баклажаны, зеленый горошек и фасоль, спаржа и др.) все еще занимает очень маленькую долю в овощном ассортименте, но имеет выраженный потенциал для роста в обозримом будущем. Особенно это актуально для малых предприятий.



В целом, говорит эксперт, за последние три года наиболее четко проявившимся трендом в АПК стала консолидация, она затронула и плодоовощную отрасль. Изменения базируются в первую очередь на дефиците дешевых кредитов, а получить их крупным холдингам проще, чем фермерам или ИП. Консолидация в АПК имеет положительные и отрицательные моменты. Так, снижается конкуренция и, кроме того, у конечного потребителя сокращается выбор, идет стандартизация продуктов, производственных процессов.



Но крупные овощеводческие компании с большими долями рынка имеют свои преимущества: они могут отстаивать наиболее выгодные условия поставок в сетевой ритейл и оптовое звено, правда это в целом снижает доходность торговли. По словам Решетниковой, главное преимущество холдингов — возможность наладить бесперебойную поставку продукции в нужных объемах и с соответствующим качеством. «Самые масштабные долгосрочные контракты на закупки плодоовощной продукции у сетевого ритейла сформировались именно с крупными производителями и холдинговыми компаниями», — добавляет она. В развитых странах, наоборот, преобладает мелкотоварное производство, поддерживаемое различным госпрограммами.



«Наше правительство тоже ежегодно увеличивает поддержку малого бизнеса в АПК и даже лоббирует интересы по сбыту для мелких производителей и фермеров, в первую очередь — локальных, в сетевую розницу», — сказала Решетникова. По данным компании «Технологии Роста», за последние 10 лет валовой сбор овощей (кроме картофеля) во всех хозяйствах рос не очень активно и составлял 12,5-14 млн т. Но за это время изменились доли разных видов производителей: население все меньше интересуется производством овощей (падение составило около 12%), однако это компенсируется товарным производством, особенно в крупных компаниях (плюс 60% к валовым сборам за отчетный период). Фермеры и ИП за последние 10 лет увеличили производство на треть. Сейчас они остаются самыми крупными производителями, но их доля постоянно снижается, в то время как процент крупных холдингов растет.



При этом совершенно разные ситуации складываются в двух направлениях овощеводства — защищенном и открытом грунте. Так, в открытом грунте больше половины товарного производства обеспечивают фермеры и ИП, в защищенном грунте доля малых хозяйств крайне мала, и порядка 70% всего сбора в России обеспечивают крупные холдинги. «Это понятно, поскольку для оснащения, строительства теплиц современного типа требуются огромные инвестиции. Технологии круглогодичного выращивания требуют значительных операционных затрат, которые малому бизнесу просто не под силу. Тем более, что окупаемость тепличных проектов у нас лежит в пределах 10-15 лет. Очевидно, что малым предприятиям это не очень интересно», — рассказывает Решетникова.



По ее словам, за последние два года среди овощей самую высокую волатильность цен показали белокочанная капуста и репчатый лук. Например, в апреле-мае прошлого года они в опте и рознице резко подорожали в два раза. Цены на тепличные овощи гораздо более предсказуемы. Самый большой годовой максимум у томатов всегда приходится на март, у огурцов — на февраль. Но и тепличные овощи периодически резко дорожают: весной 2022 года, например, цены на томаты были на 33% выше уровня 2021-го. В этом году ценовой рекорд побили огурцы — стоимость 1 кг в рознице превысила 260 руб.



Самыми выгодными для торговли являются овощи борщевого набора, потребительская цена которых вдвое выше, чем цены производителей. Но это происходит из-за того, что продукция, как правило, поступает на полки ритейла не напрямую, как с тепличными овощами, а через многочисленных перекупщиков. «Если бы эти многочисленные звенья можно было убрать, то производители могли бы получать более высокую маржу от продажи своих столовых овощей», — заключила Решетникова.



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