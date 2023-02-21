В Ненецком автономном округе построят круглогодичную теплицу

​Ранее планировалось, что после модернизации урожай овощей и зелени в теплице составит 1 тысячу тонн В. Лысов

В Нарьян-Маре (Ненецкий автономный округ) начнут строить новую теплицу, которая станет частью действующего комбината «Солнышко» (входит в «Ненецкую агропромышленную компанию») и позволит производить овощи закрытого грунта круглый год. Ее проектирование уже ведется, написал на своей странице «ВКонтакте» губернатор НАО Юрий Бездудный. По его словам, запуск новых мощностей позволит снизить цены на овощи, а благодаря новым технологиям в теплице можно будет выращивать даже клубнику.



Сейчас производственных мощностей тепличного комбината в 0,3 га недостаточно для обеспечения потребности региона в собственной продукции. По примерным подсчетам, на одного жителя региона приходится лишь 1,7 кг огурцов и томатов в год, исходя из того, что в 2022 году сбор овощей в тепличном комбинате Ненецкой агропромышленной компании с марта по октябрь составил 74,7 т, пишет RuNews24. В прошлом году губернатор округа дал поручение профильному департаменту разработать план модернизации тепличного комплекса. Его мощность составит 1 тыс. т продукции в год.



Тепличный комплекс «Солнышко» — это обогреваемая теплица третьего поколения, и работает она еще с советских времен, говорит гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. «В условиях Ненецкого округа можно выращивать овощи только в один культурооборот, зелень — максимум в два. Причем выращивается там все, насколько я помню, в грунте, даже не в гидропонике», — добавляет она. По словам эксперта, «Солнышко» производит овощи — огурцы, в меньшем объеме — томаты, но в основном — пряную зелень (лук, петрушка, укроп и редис) — в минимальных объемах и в самых примитивных условиях, и весь урожай собирается в летний период. «По-хорошему, конечно, ее просто нужно снести или оставить как летнюю теплицу», — считает Решетникова.



По ее словам, разговоры о строительстве современного комплекса на базе «Солнышка» ведутся уже около десяти лет. «Возможно, сейчас решили инвестировать сами власти, потому что сторонних инвесторов они пытались найти, но, насколько я знаю, сделать это так и не смогли. Ну или же привлекут к этому местное добывающее предприятие, как это практиковалось раньше. Я не знаю инвесторов, которые хотели бы там работать», — говорит эксперт. По ее словам, проблема региона в низкой концентрации населения, и поэтому строить относительно большие теплицы площадью хотя бы в 3 га (хотя по нынешним меркам современных комплексов это мини-теплица) — уже невыгодно: получатся слишком большие объемы для местного сбыта, а возить овощи куда-то — слишком дорого из-за больших расстояний между городскими поселениями, в которых и так живет мало людей.



Так что строительство круглогодичного комплекса возможно только в случае привлечения местного предприятия или же за счет бюджета, и второй вариант оптимален, считает Решетникова. «Пусть это будет дотационно, убыточно, скорее всего, однако можно будет снабжать бюджетные организации, соцсектор, что реально необходимо. Но это будет висеть камнем на шее местного бюджета», — прокомментировала «Агроинвестору» Решетникова. Она также обращает внимание на то, что проблема логистики не только в расстояниях, но и в качестве дорог в целом: «это не те дороги, по которым можно возить овощи в рефрижераторах». Кроме того, это усложняет и доставку оборудования, металлоконструкций для тепличного комплекса.



Независимо от того, какой площади будет новая теплица — 0,5 га или 0,1 га — инвестиции в нее будут колоссальными и намного больше, чем в Центральной России или хотя бы на юге Тюменской области, например. «Поэтому нужно понимать, что в пересчете на квадратный метр придется вложить как минимум в два раза больше денег. Также я не знаю, достаточно ли в регионе электрических мощностей для современного комплекса», — заключила Решетникова.



В 2021 году РИА «Новости» писали, что первый урожай в комплексе «Солнышко» был собран в 1994 году, сейчас там выращивают томаты, перец, множество сортов зелени и цветы — от тюльпанов до новогвинейского бальзамина. Самый большой урожай — 183 т, но теперь собирают в три раза меньше: нет возможности стерилизовать грунт. По информации РИА «Новости», сбор томатов в «Солнышке» составляет 1,5 т, а огурцов, как пишет NAO24, — более 50 т, редиса, зелени, зеленого лука — около 4 т. При этом увеличение мощностей было запланировано — установили даже металлоконструкции под 0,5 га новых теплиц, но в 2012 году пришел «нерадивый подрядчик». «Достроить ничего нельзя, надо все демонтировать и строить заново. Это был проект под теплицы зимние, должны были выращивать здесь зимние огурцы — самое выгодное», — рассказывала РИА «Новости» работница теплицы.



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