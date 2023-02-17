Компания «Райк Цваан» продолжает поставки семян овощей в Россию

Новые сорта и гибриды проходят многочисленные испытания как на госсортучастках, так и на площадях российских тепличных предприятий «Райк Цваан»

Компания «Райк Цваан» (головной офис находится в Нидерландах), лидер в мировой селекции овощных культур, продолжает поставки семян в Россию, а также регистрацию в стране своих селекционных достижений. Об этом «Агроинвестору» рассказала гендиректор «Райк Цваан Русь» Ольга Симович.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова ранее говорила «Агроинвестору», что зарубежные оригинаторы семян овощей перестали регистрировать новые продукты на территории России, из-за чего отечественные теплицы в перспективе не будут иметь права высаживать новые гибриды современной селекции. По ее словам, в 2023 году это вряд ли будет заметно, но если ситуация с регистрацией не изменится, то через пару лет отрасль, которой «совершенно нельзя стоять на месте», откатится назад.



«Семена — это ключевое звено в цепочке снабжения населения продовольствием, поэтому компания “Райк Цваан” продолжает поставки семян в Россию, и поддерживает взаимовыгодное сотрудничество с производителями овощной продукции и партнерами в цепочке продаж (включая переработчиков овощной продукции, розничные сети и других)», — отметила Симович. Подразделение «Райк Цваан Русь» занимается продажами семян на территории России, также специалисты компании продолжают регистрировать в стране новые сорта и гибриды, которые проходят многочисленные испытания как на госсортучастках, так и на площадях российских тепличных предприятий, уточнила она.



В частности, команда селекционеров «Райк Цваан» продолжает работать над расширением и улучшением ассортимента овощных культур, подходящих для условий каждого региона, в том числе для профессиональных теплиц, которые используют искусственное досвечивание.



«Компания продолжает регистрировать свои селекционные достижения. Так, например, в этом году были поданы заявки на регистрацию новых гибридов томата с высокой устойчивостью к коричневой морщинистости плодов ToBRFV. Этот вирус наносит большой экономический ущерб выращиванию томатов во всем мире», — рассказала Симович.



Накануне, выступая на заседании Межведомственного совета при Минобрнауки, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин отметил, что, несмотря на рост производства отечественных семян высших репродукций и увеличение посевных площадей селекционных центров, проблема обеспеченности России собственными семенами остается критической.



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