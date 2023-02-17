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«ЭКО-культура» в июне запустит первую очередь тепличного комплекса в Кабардино-Балкарии

На полную мощность предприятие выйдет в 2024 году

| Агроинвестор |

Площадь первой очереди комплекса — 37,6 гектара
Площадь первой очереди комплекса — 37,6 гектара

Первая очередь крупнейшего в Кабардино-Балкарии тепличного комплекса по производству плодоовощной продукции защищенного грунта будет запущена в июне 2023 года. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков в своем Telegram-канале. По его словам, на полную мощность предприятие выйдет в 2024 году. Открытие предприятия позволит создать около 2 тыс. рабочих мест.

Проект «Чегем-Агро» реализует ». «Кабардино-Балкарская Республика — новый адрес в производственной географии агрохолдинга “”, и, конечно, этому инвестиционному проекту сейчас уделяется самое пристальное внимание, — уточнили «» в компании. — Новый тепличный комплекс обеспечит вклад в ускоренное импортозамещение и в решение задач Доктрины продовольственной безопасности России, что особенно важно в наши дни». Площадь первой очереди комплекса — 37,6 га.

Пресс-служба Россельхозбанка, кредитующего проект, в 2021 году сообщала, что площадь тепличного комплекса составит 100 га, стоимость проекта — 18,4 млрд руб. Строительство первой очереди оценивалось в 7,6 млрд руб., из которых 7 млрд руб. предоставит . Тепличный комплекс будет специализироваться на круглогодичном выращивании томатов и ягод. Ожидаемый объем выпускаемой продукции — 19,8 тыс. т томатов в год.

«Принципиально важно, что мы создаем новые производственные мощности с нуля — строим современные высокопроизводительные теплицы по лучшим отраслевым стандартам и оснащаем их передовым оборудованием, — отмечает компания. — Особо нужно подчеркнуть, что до 80% используемых при строительстве конструкций, материалов и комплектующих — отечественного производства. Мы идем по пути активного импортозамещения как в строительстве теплиц, так и в наших производственных процессах».


Заместитель директора направления «Оценка и финансовый консалтинг» ГК SRG Илья Телятников сказал «», что 100 га — это площадь комплекса не «местного» масштаба. Он предположил, что предприятие планирует сбыт не только в СКФО, но и в ЦФО. «Если компании удастся полностью загрузить мощность и наладить сбыт продукции, она может улучшить экономическое положение региона — обеспечить новые рабочие места и увеличить налоговые отчисления в бюджет», — сказал эксперт. Он отметил, что комплекс такого масштаба — фактически самый южный в России. «По всей видимости, предприятие может получить хорошую рентабельность за счет меньших энергозатрат на досветку, которые являются основной статьей затрат в деятельности тепличного комплекса», — добавляет Телятников.

«» - один из крупнейших производителей овощей закрытого грунта в России, основные выращиваемые культуры — томаты, огурцы и листовой салат. В составе агрохолдинга 13 тепличных комплексов в восьми регионах страны общей площадью около 500 га (с учетом первой очереди «Чегем-Агро»).

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