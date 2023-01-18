Под Красноярском могут построить тепличный комбинат за 12,2 млрд рублей

Проект будет реализован в рамках проекта «Енисейская Сибирь» Pixabay

Новый тепличный комбинат площадью 33 га планируется построить в деревне Старцево Емельяновского района Красноярского края. Объем инвестиций в проект составит 12,2 млрд руб., говорится в материалах Корпорации развития Енисейской Сибири, в рамках одноименного комплексного инвестиционного проекта которой и будет возведено предприятие. Сроки реализации — 2023-2025 годы. Инвестором выступает компания «ТК «Солнечный». Плановая мощность комплекса составляет 25 тыс. т овощей в год. Проект находится в стадии составления проектно-сметной документации.



Ранее в Красноярске прошло совещание под председательством губернатора края Александра Усса, посвященное реализации КИП «Енисейская Сибирь». По его итогам было объявлено, что число инвестпроектов «Енисейской Сибири» на территории региона увеличится с 19 до 27, а инвестиционный портфель — с 1,4 трлн до 2,4 трлн руб. В число новых проектов вошла и программа создания тепличного комбината в Емельяновском районе. Всего КИП включает в себя 32 инвестиционных проекта на территории трех регионов (Красноярского края, Хакасии и Тувы), с учетом новых планов по Красноярскому краю общее их количество увеличится до 40 с общим объемом инвестиций более 3 трлн руб.



В рамках «Енисейской Сибири» на территории региона также реализуется еще один проект в АПК — агропромышленный парк «Сибирь», расположенный в Шарыповском районе (является дочерней структурой ПАО «Юнипро»). Здесь строительство крупного тепличного комбината с 2019 года ведет УК «Технологии тепличного роста». Ранее Александр Усс называл этот проект одним из самых больших на территории России. Согласно разным сообщениям в СМИ, мощность предприятия может составить от 22 тыс. до 40 тыс. т овощей.



Пока же подобных крупных действующих производств закрытого грунта в Красноярском крае нет. Да и в целом Сибирь по-прежнему испытывает недостаток собственных тепличных овощей. По словам гендиректора аналитической компании «Технологии Роста» Тамары Решетниковой, насыщение локальных рынков тепличными овощами и их разнообразие как в СФО, так и на Дальнем Востоке еще очень далеки от стандартов. «А межрегиональные поставки свежих малолежких овощей и зеленных культур рефрижераторами за Урал с южных или центральных регионов страны коммерчески не целесообразны из-за слишком длинного логистического плеча», — отмечала эксперт ранее. Сейчас именно в отдаленных регионах нужно строить новые комбинаты с локальным сбытом, считает она. И хотя этот процесс уже начался, идет он пока очень медленно.



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