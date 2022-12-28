Под Астраханью построят завод по переработке томатов за 9 млрд рублей

Производственный процесс на предприятии будет включать полный цикл — от выращивания собственной рассады до расфасовки сырья в промышленную тару Pixabay

Компания «Агроинновации Астрахань» построит предприятие по производству и переработке томатов в Енотаевском районе Астраханской области. К реализации проекта стоимостью 9 млрд руб. планируется приступить в следующем году, в 2028-м он будет завершен. «За этот период построят тепличный комплекс и завод по переработке томатов. Инвестпроект получил статус особо важного», — сообщает местная администрация (цитата по ТАСС). По словам министра экономического развития региона Мансура Гаджиева, это позволит компании получать в аренду землю без торгов, а также налоговую льготу на производственное имущество в течение ближайших пяти лет.



Производственный процесс на предприятии будет включать полный цикл — от выращивания собственной рассады до расфасовки сырья в промышленную тару. Сырьем планируется обеспечить до 60% отечественного рынка. Поставки будут идти крупным оптом и напрямую производителям консервной продукции. Цеха оснастят автоматизированными системами и современным оборудованием. При выходе на проектную мощность после 2031 года объем производства составит более 60 тыс. т томатной пасты.



«Агроинновация Астрахань» была зарегистрирована в сентябре 2021 года, основной вид деятельности — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур, следует из данных сервиса проверки Rusprofile . Управляющей организацией компании является «Агроинновация», которая специализируется на оптовой торговле сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями. По собственным данным, «Агроинновация» — одна из крупных компаний в сфере агропромышленного производства с замкнутым циклом «от поля до прилавка». За год на мощностях предприятия перерабатывается более 750 тыс. т сахарной свеклы (у компании два завода в Брянской и Курской областях), выращивает более 120 тыс. т зерновых на 44 тыс. га в тех же регионах. Также у компании есть животноводческое направление — 2,6 тыс. голов КРС и переработка — производство масла и сгущенного молока под марками «Царская буренка».​



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова сказала «Агроинвестору», что подобный проект давно нужно было реализовывать. «У нас перерабатывающие мощности по томатам открытого грунта все еще на низком старте. Хотя такие проекты и были, но их мало. С учетом озвученных инвестиций — это впечатляет, и мощности будут большими», — добавляет она. По словам эксперта, Россия все еще импортирует томатную пасту в больших объемах, хотя в южных регионах есть все ресурсы для производства томатов в открытом грунте, которые обычно и идут на переработку.



Под тепличным комплексом, который будет построен в рамках проекта, скорее всего, подразумевается весенняя теплица для рассады, но не для самих томатов, продолжает Решетникова. Она также отмечает, что в Астраханской области очень много естественного освещения, но регион засушливый, и к концу лета, когда собирают томаты, земля пересушена. Поэтому в регионе стоит проводить раннюю посадку рассады. «Но 9 млрд руб. — это очень большая сумма. Если компания сможет получить кредит, то ей все равно нужно вложить как минимум 20% собственных средств, а это чуть меньше 2 млрд», — обращает внимание Решетникова.



Источник «Агроинвестора» в отрасли отмечает, что подобные проекты в России нужны. По его словам, среди преимуществ нового предприятия — географическое расположение: в Астраханской области благоприятный климат для производства томатов в открытом грунте. Основной риск — сложности с поставками оборудования из-за санкций. «Мы сейчас импортируем достаточно много сырья для томатной пасты, и причем не всегда хорошего качества. В основном оно везется из Китая, Турции и Азербайджана. Поэтому нам нужны проекты “от поля до завода”, и Астраханская область — очень хороший регион для этого», — говорит собеседник «Агроинвестора». По его словам, томаты открытого грунта, которых в России в год собирают около 1 млн т, отлично подходят для переработки.



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