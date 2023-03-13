Россия может нарастить выпуск овощей до 20,5 млн тонн

В 2022 году в секторе овощеводства защищенного грунта продолжился рост производственных мощностей Pixabay

С учетом текущей динамики потребления и его рекомендованных норм российский рынок овощей имеет потенциал роста до 20,5 млн т, что на 34,9% выше, чем в 2022 году. Об этом говорится в исследовании компании «Интерагро» (есть у «Агроинвестора»), которая специализируется на производстве оборудования для пищевой промышленности и агробизнеса.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова уточнила «Агроинвестору», что в 2022 году товарное производство овощей в защищенном грунте составило 1,5 млн т, а их общий рынок — около 2 млн т. В целом производство товарных овощей в России в прошлом году составило порядка 6,5 млн т, во всех хозяйствах, по данным Росстата, было собрано 13,5 млн т овощей открытого и закрытого грунта.



Аналитики компании в своем исследовании отметили, что в 2022 году в секторе овощеводства защищенного грунта продолжился рост производственных мощностей. Так, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка, в прошлом году производственные мощности в секторе увеличились как минимум на 2,8 млн кв. м новых высокотехнологичных теплиц. В результате площадь защищенного грунта в России в 2022 году превысила 41 млн кв. м. Ключевую роль в этом процессе сыграли крупнейшие на рынке компании — ГК «Рост» и АПХ «ЭКО-культура», отметили аналитики.



По их данным, самое активное расширение площадей зафиксировано в Центральном, Приволжском и Северо-Кавказском федеральных округах. В 2023 году больше всего запусков новых тепличных проектов ожидается в европейской части России, говорится в исследовании.



В «Интерагро» также напомнили, что по итогам 2022 года валовой сбор овощей защищенного грунта достиг рекордных 1,6 млн т, что больше показателя предыдущего года на 5,6%. При этом в структуре производства существенных изменений не произошло. Так, производство тепличных огурцов оценивается в 885,7 тыс. т (рост на 5,3% к предыдущему году), томатов — в 668,4 тыс. т (плюс 6%). Производство прочих культур (зелени, баклажанов и перца) достигло 48,5 тыс. т.



В то же время эксперты «Интерагро» отмечают: активный рост сектора и планомерное насыщение рынка за счет внутреннего производства приводят к потере его инвестиционной привлекательности. «Производители, понимая возможные рыночные риски, активнее принимают решения о дифференциации или перепрофилировании бизнеса. Так, например, в ГК «Горкунов», входящей в пятерку крупнейших производителей России, ТК «Новосибирский» был перепрофилирован под выращивание роз под срезку, а в ТК «Ярославском» уже продолжительное время выращивают горшечные розы. Также в качестве примера можно упомянуть один из комплексов Крайнего Севера, в экспериментальном режиме запустивший линию под выращивание клубники (без увеличения мощностей производства). Подобных примеров на рынке становится все больше», — обращают внимание аналитики.



Согласно данным «Интерагро», в 2021 году среднедушевое потребление овощей в России составляло 104 кг, что на 35% меньше рекомендованной Минздравом нормы. При этом, по оценке компании, по итогам 2022 года на фоне внешних вызовов для экономики России и ухудшения уровня жизни домохозяйств потребление овощей на душу населения снизится, как ожидается, на 5%, до 99 кг. При этом аналитики ожидают, что благодаря восстановлению роста реальных располагаемых доходов населения в 2023 и в 2024 годах потребление овощей вернется к уровню 2021 года — 104 кг на человека в год.



По мнению аналитиков «Интерагро», наиболее эффективным способом увеличения просевшего внутреннего спроса на овощи защищенного грунта остается повышение качества предпродажной подготовки и правильной упаковки тепличной продукции. «В условиях, когда рынок приближается к насыщению, а спрос на свежие овощи снижается, производителям необходимо работать над расширением ассортимента, а также над тем, чтобы быстро доводить свою продукцию до прилавков магазинов и конечного потребителя. Правильная упаковка играет в этом первостепенную роль», — говорит коммерческий директор «Интерагро» Роман Нуриев, слова которого приводятся в исследовании.



Эксперты также ожидают роста потребления органических овощей. По их мнению, органическое и «зеленое» производство может стать одним из драйверов дальнейшего роста российского экспорта продукции АПК. По данным на конец 2022 года, экспортный потенциал органической продукции оценивался в 3,7 млрд руб. Одним из перспективных рынков, по мнению «Интерагро» может стать, в частности, Саудовская Аравия, также идет работа по взаимному признанию органических стандартов с Китаем.

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