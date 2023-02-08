Запрет на экспорт лука из стран Центральной Азии привел к росту цен на него

За год лук в опте подорожал почти на 29% Pixabay

Единственным овощем из «борщевого набора», который подорожал за последний год, стал лук, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Минсельхоза. С февраля 2022 года по февраль 2023-го стоимость лука в оптовом секторе выросла на 28,7% до 19,3 руб./кг. Остальные продукты дешевели: капуста — на 58,6% до 12,7 руб./кг, картофель — на 37,3% до 17,2 руб./кг, свекла — на 28,8% до 15,8 руб./кг, морковь — на 20,4% до 18,8 руб./кг.



Вопрос роста цен на лук отдельно обсуждался на совещании у главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева 7 февраля, рассказал «Ведомостям» один из его участников. Представитель «Центра агроаналитики» Минсельхоза связывал это с погодными условиями в странах Центральной Азии, которые являются поставщиками лука в Россию. Из-за сильных морозов в январе испортились овощи, которые хранились на неотапливаемых складах. Чтобы избежать дефицита в январе — феврале власти Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана запретили вывоз лука со своих территорий в соседние страны, в том числе в Россию, что и стало причиной повышения цен.



На фоне запрета на импорт лука из соседних государств ритейлеры начали получать предложения от российских поставщиков о повышении цен, сообщил «Ведомостям» источник в одной из торговых сетей. По его словам, стоимость увеличилась на 20-60%, а в отдельных случаях и на 150%. На цену влияет и низкое качество урожая прошлого года, которое не позволило сохранить продукт в достаточном объеме до января 2023 года.

Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов сказал «Агроинвестору», что средние оптовые цены на репчатый лук в России к 5 февраля находились на уровне 20,7 руб./кг. За неделю они выросли на 11,3%, за месяц — на 21,1%. Год назад лук в опте в среднем по стране стоил 14,1 руб./кг. Средние розничные цены на репчатый лук к февралю составили 39,9 руб./кг. За неделю они увеличились на 7,7%, за месяц — на 24,2%. За год лук подорожал на 26,3%. По словам Леонова, ключевыми поставщиками лука на российский рынок являются Египет, Китай, Турция и Узбекистан. С января по ноябрь 2022 года из этих стран поступило 46,6 тыс. т, 22,4 тыс. т, 20,4 тыс. т и 17 тыс. т соответственно.



На данный момент торговые сети обеспечивают достаточное наличие лука в продаже, однако закупочные цены на него только с начала года выросли более чем на 25%, рассказал «Агроинвестору» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. По его данным, в первую неделю февраля средневзвешенная цена закупки лука превысила 41 руб./кг. «Крупные торговые сети с конца декабря сохраняли цены на лук ниже закупочной стоимости, он продается в магазинах с нулевой либо отрицательной наценкой, — рассказал Караваев. — В связи с возникшими ограничениями импорта лука из ряда стран участники рынка рассматривают альтернативные источники поставок». Такими источниками, по его словам, могут выступить страны дальнего зарубежья, например Китай или Египет.



Руководитель аппарата Союза участников рынка картофеля и овощей Татьяна Губина сказала «Ведомостям», что цены на лук в ближайшее время должны стабилизироваться. Она напомнила, что по остальным овощам открытого грунта из-за высокого урожая ценовая ситуация стабильная. По данным Минсельхоза, в 2022 году объем производства картофеля в России вырос на 4,3% до 18,7 млн т, овощей — снизился на 0,1% до 13 млн т. Представитель Центра агроаналитики на совещании в агроведомстве также исключил дальнейший рост цен на лук: доля импорта занимает не более 10% от общего производства в стране, а замена поставщиков принципиально не скажется на стоимости, пишут «Ведомости».



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