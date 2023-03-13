На Ставрополье завершается первый этап строительства тепличного комплекса «Кавказ»

Развивать тепличный сектор по-прежнему необходимо Тепличный комплекс «Кавказ»

В Советском районе Ставропольского края вводится в эксплуатацию первый этап тепличного комплекса по производству плодоовощной продукции защищенного грунта СХП «Кавказ». Возведение новых мощностей на площади 41 га позволит круглогодично снабжать население края овощами отечественного производства, сообщила пресс-служба регионального Минсельхоза.



По данным РБК «Кавказ», инвестиции в проект составят 13,9 млрд руб. В создание первой очереди агрохолдинг вложит более 7,1 млрд руб. Ее мощность составит 14,2 тыс. т томатов в год. Инвестиции в строительство второй очереди будут на уровне около 6,8 млрд руб. На территории первой очереди комплекса будут высажены разные виды томатов: сливовидный, черри, коктейльный и другие. Строительство второй очереди планируется завершить до 2025 года. Общая площадь двух новых теплиц составит более 60 га. Предполагается, что после выхода на полную мощность тепличный комплекс будет обеспечивать Ставрополье более 23 тыс. т томатов ежегодно.



На сегодняшний день в крае функционирует 11 тепличных комплексов общей площадью порядка 232 га, сообщило краевое агроведомство. Основные мощности сосредоточены в Предгорном, Изобильненском, Кировском, Андроповском районах. По данным Минсельхоза Ставрополья, в 2022 году доля производства овощей защищенного грунта составила 43% от общего объема сбора овощей в регионе. Ежегодно площади теплиц увеличиваются благодаря реализации новых инвестпроектов.



Строительство новых теплиц — положительный фактор, развивать это направление очень важно для снижения импорта, сказал «Агроинвестору» исполнительный директор Плодоовощного союза Андрей Казаков. Сейчас теплицы также строятся в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. По его словам, если там будет переизбыток тепличных овощей, они будут направлены в другие регионы, где такие овощи в дефиците. Казаков добавил, что по тепличным огурцам Россия не зависит от импорта и уже превысила уровень, указанный в Доктрине продовольственной безопасности — (95% против установленных 90%). По томатам зависимость сохраняется — в нашу страну завозится порядка более 37%.



По словам Казакова, не каждый инвестор может позволить себе построить высокотехнологичную теплицу, так как вложения исчисляются миллиардами рублей. Кроме того, тепличные комплексы сейчас сталкиваются с высоким уровнем себестоимости производства. В частности, это связано с ростом тарифов на электроэнергию. «Цена энергоресурсов составляет порядка 30% от себестоимости томатов, по огурцам показатель достигает 42%, а в зимний период — 55%. По нашим данным, с 2015 года электроэнергия выросла в цене на 46%, а стоимость газа — на 35%», — рассказал Казаков.



Он выразил надежду, что государство будет возмещать прямые затраты на электроэнергию при выращивании овощей, потому что «необходимо стимулировать увеличение производства томатов и огурцов и не допускать ухудшения экономического состояния уже действующих тепличных предприятий». Он также обратил внимание на проблему зависимости от импорта семян и удобрений, потому что объемов, выпускаемых в нашей стране, недостаточно, либо товар не подходит по качеству.



Казаков также напомнил, что в начале 2023 года оптовые цены на плодоовощную тепличную продукцию сильно выросли. Так, стоимость огурцов, по данным Росстата, увеличилась на 50%. Глава союза связал это с сезонным фактором и повышением тарифов на электроэнергию. Кроме того, в южных регионах России в январе была аномально холодная погода, на фоне чего сроки плодоношения в сезонных теплицах сдвинулись. С начала марта, по его словам, ситуация стабилизировалась, оптовые цены оказались ниже прошлогодних.



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