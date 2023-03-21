Банк России спрогнозировал снижение инфляции

В феврале потребительские цены выросли на 0,46% М. Стулов

В ближайшие месяцы годовая инфляция может временно опуститься ниже 4%. Это произойдет за счет эффекта высокой базы весны прошлого года, говорится в отчете Центробанка (ЦБ). По его оценке, во втором полугодии этот показатель несколько повысится. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в 2023-м составит 5-7%, вернется к 4% в 2024-м и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.



В отчете также говорится, что в феврале 2023 года потребительские цены выросли на 0,46% (в январе — на 0,84%). Месячный рост цен замедлился до 0,26% с 0,43% в январе. «Значительный вклад в снижение внесла нормализация предложения тепличных овощей, заметно сократившая темп роста цен на плодоовощную продукцию», — отметили аналитики ЦБ. Годовая инфляция продолжила снижаться и составила 10,99%. Наиболее значительно уменьшился прирост цен на товары, сказано в отчете.



На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин сказал, что инфляция в России снижается и сейчас находится на уровне меньше 4% годовых. «То, что касается инфляции — в пиках она была под 20%, годовая — 11,9%, если мы берем 2022 год. И сегодня она уже у нас меньше 4%», — отмечал глава кабмина.



По данным Росстата, инфляция в России с 7 по 13 марта 2023 года составила 0,02%. При этом с 28 февраля по 6 марта наблюдалась нулевая инфляция. С начала марта потребительские цены в стране выросли на 0,02%, с начала года — на 1,32%. В годовом выражении инфляция на 13 марта составила 6,81%.



В начале марта Банке России сообщал, что инфляционные ожидания россиян в феврале после трех месяцев снижения выросли до 12,2%, что на 0,6 п.п. выше показателя января. Наблюдаемая населением годовая инфляция в феврале почти не изменилась. Ее медианная оценка составила 15%, что на 0,1 п.п. выше январского показателя.



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