Темпы роста онлайн-продаж продуктов питания замедлились

В 2022 году на первом месте по продажам продуктов питания оказался «Сбермаркет» М. Стулов

В первом квартале 2023 года онлайн-продажи продуктов питания в России вырастут на 4%, что меньше уровня предыдущего квартала, когда продажи составили 182 млрд руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз агентства Infoline. В годовом выражении за прошлый год темпы роста рынка сократились со 130% до 30%.



Аналитики Infoline оценили, что в 2022 году на первом месте по продажам продуктов питания оказался «Сбермаркет» с оборотом 103,5 млрд руб., второе место занял «ВкусВилл» с 91,2 млрд руб., третье — «Самокат» с 82,5 млрд руб. Наибольшую динамику в 2022 году продемонстрировал Delivery Club, оборот которого вырос в 2,28 раза до 30,7 млрд руб., а также Wildberries, увеличившая оборота на 94,7% до 57,2 млрд руб., и Ozon с ростом на 91,9% до 58,1 млрд руб.



Ухудшение экономической ситуации и усиление конкуренции ускорили тренд на консолидацию рынка онлайн-продаж. В 2022 году доля «прочих» компаний (локальных ритейлеров, производителей и поставщиков продовольственных товаров) на рынке онлайн-продаж продовольственных товаров сократилась с 19,6% до 12,3%, пишет «Коммерсантъ». При этом крупнейшие игроки на рынке FMCG смещают фокус на развитие, используя все возможные каналы продаж: собственные онлайн-магазины, продажи через сервисы доставки и маркетплейсы.



По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, на динамику квартал к кварталу повлияют замедление продовольственной инфляции относительно высокой базы марта прошлого года, нестабильная ситуация с доходами, сокращение числа клиентов сервисов доставки, а также увеличение числа потребителей, экономящих на продовольственных товарах. На позитивную динамику рынка в четвертом квартале прошлого года повлияли масштабный рост инвестиций в маркетинг и расширение доли промоакций у крупнейших игроков, пишет «Коммерсантъ».



Между тем, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), на которые ссылается «Олеоскоп», за прошедший календарный год россияне суммарно потратили на заказ продуктов питания через онлайн-сервисы 659 млрд руб., это на 58% больше, чем за 2021-й (417 млрд руб.). При этом средний чек увеличился всего на 1% до 1110 руб.



В начале февраля оператор фискальных данных «Первый ОФД» выпустил отчет, где говорилось, что россияне стали тратить на 12% меньше средств на продукты питания и услуги. По сравнению с декабрем прошлого года расходы сократились на 16%. Количество покупок уменьшилось на 13%. 14 февраля «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Первый ОФД» писал, что потребительская активность начала расти. Так, за первую неделю февраля объем продаж в денежном выражении увеличился на 9% год к году, в натуральном — на 13%.



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