Продажи продовольствия в традиционных розничных сетях сократились

Сильнее всего относительно других категорий продуктов питания в прошлом году просели продажи газированных напитков С. Николаев

Продажи продуктов питания в основных российских розничных сетях по итогам 2022 года сократились в натуральном выражении на 5% по сравнению с 2021-м. Такие данные приводит Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), пишут «Известия». Глава агентства InfoLine Иван Федяков в беседе с «Агроинвестором» отметил, что можно говорить о снижении оборота продовольственной розницы в 2022 году в пределах 1,5-2%. При этом непродовольственный сегмент, по оценке Федякова, упал еще заметнее — на 11%.



В денежном выражении продажи продовольственных товаров в 2022 году в среднем выросли на 12-15%. У крупных игроков показатели выше за счет более активных темпов развития бизнеса и высокой потребительской активности в наиболее востребованных торговых форматах — «магазинах у дома» и дискаунтерах, уточнил «Агроинвестору» председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев. Он напомнил, что выручка X5 Group (управляет магазинам «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Чижик) по итогам прошлого года увеличилась на 18,3%.



Федяков подтверждает, что положительная выручка в денежном выражении зарегистрирована у многих сетей, но это, отмечает аналитик, связано с ростом цен на продукты питании. Если сравнивать выручку like-for-like, то есть денежный оборот в сопоставимых магазинах сетей, без учета новых торговых площадей, то выручка ритейлеров окажется ниже инфляции. Так, если продуктовая инфляция в России в 2022 году по оценке InfoLine составила 15-16%, то выручка X5 Group по показателю like-for-like выросла на 12%, «Магнита» — на 13%.



«Выручка ниже инфляции означает, что действующие магазины физически снижают объемы продаж в литрах, штуках и килограммах. Причем есть отдельные случаи, когда даже несмотря на высокую инфляцию, торговые сети демонстрируют отрицательные значения по динамике выручки в сопоставимых магазинах. Так, гипермаркеты „О'кей“ показали снижение выручки на 3%. Малые форматы у „Ленты“ (то есть магазины шаговой доступности) снизили объемы продаж почти на 7%», — поделился c «Агроинвестором» глава InfoLine.



Управляющая единой концепцией «ВкусВилл» Алена Несифорова рассказала «Агроинвестору», что год для компании был непростой, однако продажи ритейлера выросли, а основная база лояльных покупателей сохранила свои покупки и стала чаще пользоваться онлайн-сервисом. Чтобы этого добиться, «ВкусВилл» разрабатывал новые линейки концептуальных продуктов, в том числе доступных по цене, а также улучшал качество сервиса. «По итогам 2022 года показатели оттока в онлайне и офлайне ниже, чем в прошлом году», — добавила Несифорова



Снижение продаж продовольственных товаров в натуральном выражении фиксировалось и в других частях мира. Так, согласно данным Eurostat, в октябре 2022 года оборот продуктов, табака и алкоголя в Еврозоне сократился на 3,9% относительно октября 2021-го и на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем. В США продажи продуктов и напитков, по подсчетам IRI, в 2022 году в физическом выражении упали на 3,3%, но в денежном за счет двузначной инфляции выросли на 8,7% до $753 млрд.

Какие продукты стали реже покупать в традиционной рознице



Сильнее всего относительно других категорий продуктов питания в прошлом году просели продажи газированных напитков — на 10%. Также россияне стали реже покупать питьевые йогурты и творожные десерты, подсчитали в АКОРТе. Ранее о сокращении продаж на 9,8% газированных напитков без сахара за период с ноября 2021 года по ноябрь 2022-го сообщила исследовательская компания NielsenIQ.



Рост продаж в натуральном выражении по итогам прошлого года зафиксирован в категориях фрукты и овощи, диетические крупы и пиво, отмечает АКОРТ. Согласно данным NielsenIQ, оборот фруктов в России в 2022 году увеличился в натуральном выражении на 3,9%, овощей — на 2,7%.



Во «ВкусВилле» по итогам 2022 года продажи продуктов для веганов и вегетарианцев выросли почти в 2 тыс. раз. Вместе с тем, на 200% увеличился спрос на мясные деликатесы, так как ритейлер развивал это направление и расширил ассортимент подобных продуктов. Также благодаря новинкам во «ВкусВилле» на 50% повысились продажи тортов и эклеров, а реализация газированных напитков в течение прошлой осени — на 50%. Что касается фруктов и овощей, то у этой категории в прошлом году были скачки как по снижению спроса, так и росту, рассказала представитель компании.



Причины падения и прогнозы на 2023 год

В России сокращение продаж продовольствия в натуральном выражении связано с тем, что люди стали реже покупать дорогие продукты и сфокусировались на эконом-сегменте, прокомментировала «Известиям» глава Института развития предпринимательства и экономики (ИРПЭ) Наталья Назарова. Она также не исключает, что отъезд за границу обеспеченных потребителей и уход из страны некоторых зарубежных брендов тоже оказал негативное влияние на продажи.



Федяков из InfoLine считает, что спад продаж продовольственных товаров произошел из-за снижения реально располагаемых доходов населения и инфляции на уровне 12%. По официальным данным, доходы граждан в 2022 году сократились на 3,5%, но в реальности падение может быть еще глубже, полагает он. Кроме того, напоминает глава аналитического агентства, пик реально располагаемых доходов населения пришелся на 2013 год, после чего вплоть до 2016-го было снижение, а затем стагнация. «Сейчас этот показатель находится на уровне, который примерно на 8-10% ниже, чем в 2013-м», — сравнивает Федяков.



Исполнительный директор IndexBox Екатрина Колина признает, что фактор сокращения доходов населения влияет на снижение покупательской способности. При этом она обратила внимание на то, что поход в магазин за продуктами перестал быть развлечением. Уходит модель, когда семья приходила в магазин, покупала тележку продуктов, дома раскладывала покупки и пекла пирог. «Мы жили с этой моделью в течение последних 15-16 лет, но сейчас она отработана. Продукты больше не развлечение», — прокомментировала Колина «Агроинвестору».



Кроме того, она обращает внимание, что растет интерес к готовым блюдам: люди стали меньше готовить дома в том числе по психологическим причинам — просто нет настроения. И это происходит на фоне активного развития сервисов доставок из кафе и ресторанов — в целом ресторанный сектор, несмотря на непростую ситуацию, за прошедший год вырос на 2%, отмечает представитель IndexBox.



АКОРТ ожидает, что натуральные продажи продуктов питания в 2023 году увеличатся. Этому будут способствовать дискаунтеры и «магазины у дома»: на данные форматы приходится 55% всех продаж сетевой розничной торговли и, по оценкам отраслевого объединения, в 2022 они показали рост в пределах 2-3%.



Аналитики InfoLine считают, что делать прогнозы на 2023 год еще рано, потому что различные непрогнозируемые события могут оказать заметное влияние на динамику рынка как в негативную, так и позитивную сторону. Иван Федяков также обращает внимание на такой фактор, как численность населения, который напрямую влияет на покупательскую активность. В 2021 году естественная убыль населения в России составила 1 млн человек, а за девять месяцев прошлого года — 500 тыс. человек. И это без учета того, что в прошлом году в стране впервые фиксировалась отрицательная миграция, то есть количество покинувших страну — временно или постоянно — оказалось значительно больше прибывших, подчеркивает глава InfoLine.



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