РАПУ: снижение использования удобрений рядом стран может привести к продовольственной катастрофе

Россия наращивает экспорт удобрений в Индию, на Ближний Восток и в Африку «ФосАгро»

Снижение объемов использования удобрений в некоторых регионах мира из-за западных санкций против России грозит перерасти в глобальную продовольственную катастрофу в 2023 году. Об этом «Агроинвестору» сообщили в пресс-службе Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ). По данным ассоциации, Европа уже сейчас сократила закупки фосфорных и калийных удобрений на 30-33% от уровня прошлого года. Заместить эти виды удобрений европейцам наиболее проблематично, отметили в ассоциации.



В том числе Россия в этом году сократила поставки калия в Европу на 1,2 млн т — до 0,7 млн т, фосфорных удобрений — в 1,5 раза до 2 млн т. В ассоциации отметили, что на фоне дефицита удобрений ЕС обсуждает отмену ограничений на содержание токсичного кадмия в минеральных удобрениях, введенных в июле. Там считают, что это приведет к наводнению европейского рынка удобрениями с высокой концентрацией опасных веществ.



В РАПУ также рассказали, что санкции могут привести к тому, что экспорт минеральных удобрений из России в этом году упадет на 15%, хотя еще летом ожидалось падение на 20%. Он отметил, что производители в июне-июле начали оправляться от санкций и находить новые альтернативные пути поставок.



Россия наращивает экспорт в Индию, на Ближний Восток и в Африку, уточняет РАПУ. Так, поставки минеральных удобрений в Индию увеличились почти в три раза до 3,6 млн т, на ближний Восток, преимущественно в Турцию, — на 40% до 700 тыс. т. Также производители существенно увеличили экспорт на рынки африканских стран, высоким потенциалом обладают страны Юго-Восточной Азии, в том числе Вьетнам, отметили в ассоциации.



За последние девять лет российские производители удобрений инвестировали в развитие более 1,5 трлн руб., напоминает РАПУ. За эти годы объем производства вырос на 43% до 26,3 млн т (в пересчете на 100% действующего вещества), экспорт — на 38%, а поставки на внутренний рынок — более чем в два раза.



Производство основных видов минеральных удобрений в этом году увеличилось на 5%, оценивает РАПУ. По данным ассоциации, по итогам года закупки удобрений российскими сельхозпроизводителями с учетом ранее накопленных объемов вырастут минимум на 15%. Аграрии к середине декабря увеличили закупки минеральных удобрений до 5,4 млн т и сейчас формируют запасы для весенних полевых работ.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что внутренний рынок становится все более приоритетным для производителей, так как он обеспечивает стабильный сбыт. Также, по его словам, идет наращивание поставок в дружественные страны. Проблемы при вывозе удобрений остаются прежними — это вопросы расчетов, страхования, фрахтования судов, добавляет он.



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