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Конференция Агрохолдинги России — 2022
Конференция Агрохолдинги России — 2022

Рынки

Правительство подтвердило планы введения пошлин на удобрения

Эта и другие меры необходимы для повышения доходной части бюджета

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

Поставки российских удобрений на внешние рынки по-прежнему затруднены
«ФосАгро»
Поставки российских удобрений на внешние рынки по-прежнему затруднены
«ФосАгро»

Проект федерального бюджета на 2023-2025 годы предполагает повышение экспортных пошлин на трубопроводный газ, изъятие дополнительных доходов производителей сжиженного природного газа, введение экспортной пошлины на удобрения и энергетический уголь в случае сохранения высоких цен на эту продукцию. Об этом в ходе заседания правительства рассказал министр финансов Антон Силуанов. По его словам, предложения учитывают справедливое изъятие части природной ренты, которая возросла в результате изменения мировой конъюнктуры цен на сырьевые товары.

Эти новации необходимы для повышения доходной части бюджета, пояснил Силуанов. Ранее правительство сообщало, что бюджет России на 2023-2025 годы будет дефицитным: так, в следующем году доходы составят 26,1 трлн руб., расходы — около 29 трлн руб. «Дефицит бюджета составит 2% ВВП, в абсолютных цифрах это 3 трлн руб.», — уточнял глава кабмина Михаил Мишустин. В 2025-м дефицит должен сократиться до 0,7% ВВП, сказал Силуанов, а так называемый ненефтегазовый дефицит бюджета — с 7,9% в 2023 году до 5,7% в 2025-м.

О том, что Минфин предлагает ввести экспортные пошлины на все виды удобрений, «Агроинвестор» писал на прошлой неделе. «Коммерсантъ» тогда оценивал, что эта мера может грозить химическим компаниям потерей до 12% экспортной выручки, а Минфин в результате введения пошлин сможет заработать на отрасли около 105 млрд руб. в год.

По данным Российской ассоциации производителей удобрений на 14 сентября, потребность аграриев в минеральных удобрениях на 2022 год обеспечена на 94% от плановых 4,8 млн т в д.в.


Между тем, поставки российских удобрений на внешние рынки по-прежнему затруднены, несмотря на действие меморандума с ООН, который предполагает, что организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих вывозу сельхозпродукции и удобрений. 20 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, открывая неделю высокого уровня Генеральной Ассамблеи всемирной организации, призвал устранить все препятствия на пути экспорта российских удобрений и их составляющих, включая аммиак. «В этом году в мире достаточно продовольствия, проблема состоит в его распределении. Но если рынок удобрений не стабилизируется, в следующем году, возможно, возникнет проблема обеспечения продовольствием», — цитирует его ТАСС. В свою очередь президент США Джо Байден выступая перед Генассамблеей ООН, сказал, что введенные против России санкции не создают никаких препятствия для экспорта продовольствия и удобрений, пишет РИА «Новости».

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Татьяна Кулистикова 

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