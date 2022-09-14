Правительство может ввести пошлины на экспорт всех видов удобрений

Сложности с экспортом минеральных удобрений по-прежнему сохраняются «Уралхим»

Министерство финансов предлагает ввести экспортные пошлины на все виды удобрений, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным издания, решение об этом почти принято, сейчас обсуждается конкретная ставка. Мера может грозить химическим компаниям потерей до 12% экспортной выручки, а Минфин в результате введения пошлин сможет заработать на отрасли около 105 млрд руб. в год.



Решение о введении вывозной пошлины будет оформлено как постановление правительства сроком действия на полгода, чтобы избежать согласования вопроса в рамках ЕАЭС (одностороннее введение пошлин возможно максимум на шесть месяцев), выяснил «Коммерсантъ». При этом расчеты ведутся исходя из курса 60 руб./$1, что существенно ниже прогнозного уровня, заложенного в бюджет (69 руб./$1). Источники издания отмечают, что рассматривается вариант установления единой ставки для всех видов удобрений. По мнению некоторых из них, реализовать это будет сложно с учетом существенной разницы в ценах поставок не только между азотными, фосфорными и сложными удобрениями, но и котировок в разных странах.



Минфин в своих оценках опирается на показатели финансовой отчетности компаний по РСБУ, не учитывая резкий рост издержек на логистику, заморозку средств у многих компаний, негативное влияние курсовых разниц, а также объемы застрявших при доставке грузов, рассказали источники «Коммерсанта». По их словам, а этой ситуации крупнейшим отраслевым игрокам придется сворачивать оставшиеся в планах инвестиционные проекты.



Между тем, генеральный секретарь конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан заявила, что в теме доступа аммиачных российских удобрений на мировые рынки достигнут прогресс, но остаются вопросы с финансами и доставкой. По ее словам, ООН продолжит искать решение проблемы доступа российских удобрений на мировые рынки, пишет «Прайм».

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут считает, что введение пошли на все виды удобрений вряд ли даст ощутимый эффект для снижения внутренних цен. Он уверен, что рациональнее было бы снять все ограничения на экспорт удобрений, а цены на них для внутреннего рынка держать на уровне, пропорциональном стоимости ресурсов. «Иначе эта мера — просто пополнение госбюджета», — добавил он. По его словам, с учетом того, что экспортные пошлины — это большое изъятие средств, мера отрицательно скажется и на инвестиционных планах компаний. «Тем более, санкционное давление все еще действует и неформальные проблемы с поставками в части захода судов в порты, а также фрахта иностранных судов существуют», — отметил Корбут.



Как сообщает Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ), ссылаясь на данные Минсельхоза, аграрии за восемь месяцев 2022 года увеличили закупки минеральных удобрений на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,3 млн т (в пересчете на 100% д.в.). Таким образом, в январе-августе этого года отечественный АПК приобрел минеральных удобрений больше, чем за весь 2020 год.



Президент РАПУ Андрей Гурьев, слова которого приводятся в сообщении, сказал, что план Минсельхоза по приобретению минеральных удобрений на 2022 год, с учетом накопленных остатков, реализован уже почти на 90%. Оставшийся объем уже законтрактован и включен в график производства до конца года. Имеется вся необходимая инфраструктура по перевалке и хранению минеральных удобрений, чтобы обеспечить проведение сезонных полевых работ на территории всей страны. Годовой план поставок будет перевыполнен, считает он.



В июле в ходе «Всероссийского Дня поля — 2022» в Калининградской области глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что в текущем году объем закупок минеральных удобрений сельхозтоваропроизводителями достигнет 5 млн т д.в., а показатель внесения — 60 кг/га. Министр также напомнил, что к 2030 году объем закупки минеральных удобрений необходимо довести до 8 млн т д.в.



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