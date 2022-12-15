Минсельхоз: план поставок минудобрений показал свою эффективность

Правительство приняло решение отложить индексацию цен на минудобрения «Уралкалий»

План поставок минеральных удобрений на внутренний рынок, подписанный Минсельхозом, Минпромторгом и производителями, а также другие меры, обеспечивающие аграриев этой продукцией, показали свою эффективность. Об этом министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сказал на правительственном часе в Госдуме.



«Надо понимать, что "зажимать" производителей минеральных удобрений ни в коем случае нельзя», — добавил министр, отметив, что специальный межведомственный штаб для контроля за ситуацией на внутреннем рынке оперативно принимает меры в соответствии со сложившейся ситуацией. Этот штаб был создан в прошлом году по поручению премьер-министра Михаила Мишустина.



По словам Патрушева, на протяжении нескольких месяцев темпы закупки минудобрений оставались стабильными. Однако в октябре и ноябре на фоне снижения цен на сельхозпродукцию динамика замедлилась. На этом фоне правительство приняло решение отложить индексацию цен на минудобрения. Это было необходимо для сохранения доступности удобрений для аграриев, пояснил министр.



В то же время для недопущения снижения производства удобрений до конца года был увеличен объем квот на экспорт целого ряда позиций. В результате принятых мер в 2022 году аграриями должно быть закуплено порядка 5 млн т удобрений, что на 350 тыс. т больше, чем в прошлом году. «Сейчас аграрии уже приобретают удобрения под весенний сев. Контроль в этой сфере будет продолжен», — подчеркнул Патрушев.



В июне 2022 года Минпромторг и Минсельхоз согласовали план поставок минеральных удобрений до июня 2023 года, сообщал ТАСС со ссылкой на заявление замглавы Минпромторга Михаила Иванова. В конце ноября Минпромторг подготовил проект постановления правительства, предполагающий продление квот на экспорт из России азотных и сложных удобрений до 31 мая 2023 года. Квоты призваны не допустить дефицита удобрений на внутреннем рынке.



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