Из-за санкций в Европе заблокировано более 400 тысяч тонн российских удобрений

Поставки удобрений на внутренний рынок всегда остаются приоритетом для бизнеса «Уралхим»

Из-за санкций в портах Европы было заморожено более 400 тыс. т российских удобрений: 262 тыс. т у «Уралхима», 52 тыс. т у «Акрона», почти 100 тыс. т у «Еврохима». Об этом президенту Владимиру Путину рассказал член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), председатель комиссии РСПП по производству и рынку минеральных удобрений, глава «Уралхима» Дмитрий Мазепин.



Отрасль работает достаточно стабильно, объем производства минеральных удобрений в этом году будет примерно на уровне 2021-го, сообщил Мазепин. «Мы произвели 42 млн т удобрений в общем и 12 млн т поставили на внутренний рынок. Внутренний рынок растет на 7-8% ежегодно», — уточнил он, добавив, что поставки на отечественный рынок всегда остаются приоритетом для бизнеса (цитата по стенограмме на сайте Кремля). Производители вместе с Минсельхозом и с Минпромторгом работают над тем, чтобы фермеры получали удобрения по фиксированным ценам. Индексация проводится только в том случае и на уровне инфляции, когда решает Минсельхоз, подчеркнул Мазепин, отметив, что «в этом году никаких колебаний и проблем с фермерами не было».



Однако при обеспечении внутреннего рынка у производителей остаются дополнительные объемы удобрений, которые исторически экспортировались. Но из-за введения санкций компании столкнулись с проблемами. «Есть три основных момента — это фрахтование судов, страхование и платежи. Потому что сегодня банки являются супербольшой преградой — небольшой юрист, сидя в банке, может заблокировать любые сделки», — посетовал Мазепин. По его словам, компании ужа научились работать с другими валютами, а не только с евро и долларом, в частности, продают удобрения за юани. Юань имеет наибольшую ликвидность, и развивающиеся страны готовы платить в юанях, что облегчает ситуацию, добавил он.



Компании пытались по-разному решить возникшие проблемы, чтобы удобрения, в частности, были направлены в развивающиеся страны, в том числе Африки. Так, по словам Мазепина, «Уралхим-Уралкалий» пыталась продать швейцарскому трейдеру свой Рижский порт, в строительство которого с нуля было вложено 42 млн евро, причем компания была готова к тому, что вырученные деньги будут заморожены, главное, чтобы порт продолжил работу и отгрузку удобрений. Однако латвийская сторона в течение шести месяцев искала поводы, чтобы помешать сделке, в итоге покупатель не смог вступить в права и недавно отказался от сделки. «Мы обращались в латвийские суды — cуды не рассматривали данное дело», — добавил Мазепин.



Глава государства обратил внимание, что из-за искусственных препон, которые создаются некоторыми странами, страдают мировые рынки. Поскольку Россия активно поставляла удобрения в государства Африки, по сути, речь идет об обеспечении продовольственной безопасности в этих странах, подчеркнул Путин. При этом Россия готова расширять работу со всеми партнерами без исключения.



Мазепин рассказал, что «Уралхим» принял решение безвозмездно поставить 23,5 тыс. т удобрений в Буркина-Фасо, поскольку эта страна испытывает серьезные трудности. Доставка была согласована с президентом Африканского союза Маки Саллом и уже состоялась. Также идет работа с ООН по вопросам разблокировки удобрений в портах, а также их бесплатной поставки в нуждающиеся страны.



Блокировка даже безвозмездных поставок — «это совершенно неприемлемо, но это происходит», отметил Путин. «Конечно, мы должны сделать все для того, чтобы обеспечить, прежде всего, интересы наших сельхозпроизводителей, которые демонстрируют очень хорошие показатели, оказать поддержку вашим традиционным клиентам, потребителям, но и нашим друзьям в развивающихся странах, прежде всего, как мы все сейчас говорим, странам Африки, — добавил он. — Это будет и с гуманитарной точки зрения правильно, и с точки зрения бизнеса в конечном итоге правильно, имея в виду, что вы поддержите свои рынки».



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