Российские аграрии уже приобрели на 15% больше удобрений, чем на аналогичную дату 2021 года «Уралхим»

Минпромторг предлагает продлить квоты на экспорт из России за пределы Евразийского экономического союза азотных и сложных удобрений до 31 мая 2023 года. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Квоту на азотные удобрения предполагается установить на уровне 7 млн т, на сложные — 4,9 млн т.



При этом нетарифная квота на вывоз отдельных видов азотных удобрений будет увеличена: карбамида на 400 тыс. т, аммиачной селитры — на 200 тыс. т, карбамидно-аммиачной смеси — на 150 тыс. т, сообщает Минсельхоз. Соответствующий протокол подписал первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.​ Это решение позволит обеспечить непрерывность производства удобрений, а также нарастить экспорт. При этом мера не приведет к сокращению поставок на внутренний рынок: они идут по согласованному Минпромторгом и Минсельхозом плану. По словам замминистра сельского хозяйства Андрея Разина, с начала года сельхозпроизводители уже приобрели порядка 4,6 млн т минудобрений, что на 9% выше показателя прошлого года. Это, в частности, поможет поднять уровень внесения до 60 кг на 1 га посевной площади в среднем по стране.



«Кроме того, утвержден план закупок до конца мая 2023 года — он предусматривает приобретение более 14 млн т [минеральных удобрений] в физическом весе, что, по предварительным оценкам, позволит полностью закрыть потребности аграриев под весенний сев», — сказал Разин (цитата по сайту Минсельхоза). Вместе с тем в случае необходимости агроведомство может инициировать увеличение параметров плана, добавил замминистра.



Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) напоминает, что неизменно приоритетный потребитель продукции российской отрасли минеральных удобрений — национальный АПК. Ежегодно на внутренний рынок поставляется отечественных минудобрений больше, чем их импортирует любая другая страна, сообщили «Агроинвестору» в РАПУ. Кроме того, за последние семь лет российские аграрии удвоили потребление минеральных удобрений до 5 млн т д.в. в прошлом году. К 2030 году Минсельхоз прогнозирует увеличение этого показатели до 8,8 млн т д.в.



Производство основных видов минеральных удобрений в России растет, причем структура производства также во многом определяется внутренним спросом, продолжает РАПУ. По итогам девяти месяцев этого года в России выросло производство азотных и фосфорных удобрений, наиболее востребованных в нашей стране, на 6% и 4% соответственно (в физическом весе). А общая динамика по отрасли, как следует из данных Росстата, сдерживается падением производства хлористого калия — наименее потребляемого вида удобрений на внутреннем рынке, объясняют в РАПУ.



«В конце сентября глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев доложил президенту о том, что общий объем закупки удобрений в текущем году составит 5 млн т. И этот показатель уже достигнут в октябре. В ряде регионов уже начались заблаговременные поставки минеральных удобрений под весенний сев. Мы уверены, что и в следующем году задачи по обеспечению аграриев минеральным удобрениями будут полностью выполнены», — отмечает ассоциация. На сегодняшний день, по данным РАПУ, аграрии приобрели на 15% больше удобрений, чем на аналогичную дату 2021 года. И это при том, что в прошлом году был зафиксирован рекордный рост — почти на 20% к предыдущему году.



Президент группы компаний «Агротех-Гарант» (Воронежская, Белгородская области) Сергей Оробинский отмечает, что его хозяйства вносят значительно больше обозначенных Разиным 60 кг минудобрений на 1 га в д.в., но еще в прошлом году использование удобрений сократилось на 10-15%, что уже говорит о негативной тенденции. По его словам, обычно закупка удобрений на следующий год проходит осенью, но пока «Агротех-Гарант» ее не делал. «На наш взгляд, цены должны быть ниже», — поясняет Оробинский. Агрохолдинг «Степь» уже закупил необходимый объем минеральных удобрений, достаточный для обеспечения урожая 2023 года, говорит гендиректор компании Андрей Недужко. По его словам, нормы внесения удобрений агрохолдинг не снижал в течение прошлых сезонов и не планирует снижать.



В то же время гендиректор компании «Тамбовагропромхимия» Валерий Солопов говорит, что его компания увеличила внесение удобрений. Так, осенью использовалась Диаммофоска 10:26:26 200 кг на 1 га, аммиачная селитра, по его словам, полностью закуплена, она будет вноситься в объеме 300 кг/га после выхода озимых из зимовки. «Также по весне планируем купить карбамид <...>. Раньше вносили 150 кг/га основных удобрений, сейчас норму чуть увеличили — хотим получить больший урожай», — прокомментировал «Агроинвестору» Солопов.



Гендиректор «Тамбовских ферм» Игорь Поляков говорит, что его хозяйство активно использует удобрения: в этом году вносилось порядка 70 кг на 1 га в д.в. «Но это сейчас дорогое удовольствие, и, скорее всего, количество вносимых удобрений мы будем сокращать. Конечно, есть прямая зависимость: меньше удобрений — меньше урожайность, но у нас выбора нет, так как цена на удобрения как поднялась до заоблачных высот, так на них и остается», — сетует Поляков.



Гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец ранее говорил «Агроинвестору», что его компания, несмотря на рост цен, будет увеличивать внесение удобрений, так как стремится к большим урожаям. В то же время руководитель «Тверской агропромышленной компании» Сергей Конаныхин отмечал, что объемы внесения зависят от посевной: «С нынешними ценами на зерно, вероятно, мы не проведем яровой сев. Тогда, соответственно, и удобрения не нужны», — комментировал он.

